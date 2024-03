Cinco UBSs abrem no sábado pelo Saúde Agora e reforçam a vacinação contra dengue e gripe

A Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população no sábado (30) para consultas, exames e vacinação, inclusive contra a dengue e a gripe, além de promover ações educativas como parte da campanha Março Verde. As UBS Jardim Flor da Montanha, Jardim Primavera, Morros, Inocoop e Jardim Jacy estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, que prevê a abertura de unidades aos sábados em sistema de rodízio.

Durante o sábado essas UBS disponibilizarão todos os seus serviços convencionais, sendo que para passar em consulta médica ou realizar a coleta de Papanicolau é necessário agendar previamente por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade. Para a imunização, basta comparecer com documento original com foto e carteirinha de vacinação. A vacina contra a dengue está disponível para jovens de dez a 14 anos e a contra a gripe, para grupos prioritários, que podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/vacinagripe, assim como os documentos específicos necessários.

Dentre os serviços oferecidos também há testagem rápida para a detecção de doenças como tuberculose, HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e medição de glicemia (mediante pedido médico), curativos, bem como atendimento na farmácia para a retirada de medicamentos e dispensação de remédios vencidos, todos sem necessidade de agendamento prévio.

Além de ampliar o acesso da população à assistência médica, as unidades de saúde se dedicarão a promover a conscientização e o combate à tuberculose, doença infecciosa crônica que afeta principalmente os pulmões e que pode se tornar uma enfermidade grave se não for tratada corretamente. As UBS Inocoop e Jacy ainda fornecerão informações sobre a importância da vacinação contra a dengue, a gripe e a covid-19.

Serviço

UBS Jardim Flor da Montanha: rua Eduardo, 311, Jardim Flor da Montanha

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Morros

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Guaracy