Café da manhã de Páscoa reúne 200 idosos no CCI Gopoúva

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva reuniu na manhã desta quarta-feira (27) cerca de 200 pessoas em um café da manhã especial de celebração da Páscoa. A unidade, que atende gratuitamente pessoas da terceira idade com diversas atividades e eventos, realiza mensalmente bailes e celebrações temáticas.

Uma mesa repleta de doces, salgados e bebidas foi o ponto alto da festa. O ambiente decorado transformou o evento em um momento acolhedor. “Foi uma manhã excelente, em que conseguimos compartilhar momentos alegres com amigos e familiares, desfrutando de ótima comida, aprendizado e diversão com muita energia positiva e boas vibrações”, comentou a gestora da unidade, Fabiana Silva.

A manhã também contou com uma aula de defesa pessoal e boxe, proporcionando uma experiência diferenciada para o público.

O CCI

Guarulhos conta hoje com duas unidades do Centro de Convivência do Idoso. Nelas o público da terceira idade encontra um espaço acolhedor com atividades que proporcionam autonomia, saúde e interação. Além de bailes que trabalham a socialização e a diversão, é possível participar de aulas de artesanato, esportes adaptados, música e atendimento socioassistencial, tudo gratuito.

Confira os endereços

CCI Santa Mena

Avenida Salgado Filho, 1.732, Jardim Santa Mena

Telefones: (11) 2408-3708 / (11) 2441-0511

CCI Gopoúva

Avenida Leopoldo Cunha, 85, Gopoúva

Telefone: (11) 2408-9800