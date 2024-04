Semana do Trabalhador terá evento repleto de oportunidades em Guarulhos

Nos dias 7 e 8 de maio a Prefeitura de Guarulhos realizará a 3ª Semana do Trabalhador, em celebração ao dia 1º de maio, quando é comemorado o Dia do Trabalhador. O evento repleto de oportunidades para o guarulhense recebe a população das 9h às 16h no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) em ambas as datas.

A programação reserva vagas de emprego em diversos setores, inscrição em cursos gratuitos de qualificação profissional e palestras. Haverá ainda a presença de faculdades, universidades e escolas profissionalizantes, do Banco do Povo, da feira de artesanato do projeto Economia Solidária e orientações para o microempreendedor individual.

Todas as informações serão divulgadas em breve na página guarulhos.sp.gov.br/3SemanaDoTrabalhador.