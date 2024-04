Oito UBSs abrem no fim de semana para atendimento a pessoas com dengue e quatro pelo Saúde Agora

- PUBLICIDADE -



Neste fim de semana a Prefeitura de Guarulhos intensifica os esforços na área da saúde com a abertura de oito Unidades Básicas (UBS). Elas estarão dedicadas ao atendimento de pessoas afetadas pela dengue, bem como à atualização da carteirinha de vacinação no sábado (6) e domingo (7), das 7h às 17h. Além disso, outras quatro unidades estarão em funcionamento no sábado, das 8h às 16h, pelo programa Saúde Agora, para oferecer os demais serviços tradicionais disponíveis nas UBS.

Até o momento Guarulhos registra 22.068 casos de dengue, com 15 óbitos em decorrência da doença. As 12 unidades estão preparadas para receber pacientes com sintomas de dengue, tais como febre alta, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Em casos mais graves, como dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço, os pacientes devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da rede.

O Departamento de Urgência e Emergência registrou um alarmante aumento de 6.628% no atendimento de diagnósticos de dengue de dezembro de 2023 a março de 2024. No entanto, dos atendimentos realizados no primeiro trimestre deste ano, 73% são de casos classificados como verdes e azuis, ou seja, que poderiam ser tratados nas UBS, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde.

Essa alta demanda sobrecarrega os hospitais, PAs e UPA, gerando aumento no tempo de espera pelo primeiro atendimento, agravo à saúde dos pacientes na fila de espera, comprometimento da qualidade do atendimento e sobrecarga dos profissionais de saúde. Portanto, ao buscar atendimento na UBS os pacientes contribuem significativamente para aliviar a sobrecarga nos serviços de urgência e emergência, reservando-os para os casos mais graves da doença.

Vacinação e outros serviços de saúde

Para atualizar a carteirinha de vacinação é necessário levar a caderneta, bem como documento original com foto e cartão SUS (se tiver). Além das vacinas de rotina, estarão disponíveis a vacina contra a dengue para jovens de dez a 14 anos e a contra a gripe para grupos prioritários, os quais podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/vacinagripe, assim como os documentos específicos necessários.

Nas unidades abertas pelo programa Saúde Agora os munícipes ainda podem agendar serviços como consultas médicas e exames de Papanicolau, o que deve ser feito previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Testagem rápida para detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos não precisam ser agendados. As UBS também recebem remédios vencidos ou em desuso para o descarte adequado.

Serviço UBS dengue

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97, Jardim Moreira

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas 2.007, Jardim Acácio

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 2.137, Vila Nova Bonsucesso

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Residencial Cumbica

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

UBS Dona Luiza: avenida José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana

Serviço UBS Saúde Agora

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412, Vila São João

UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere

UBS Lavras: rua Souto Soares, 232, Jardim IV Centenário

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia