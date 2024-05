Teatro Padre Bento recebe concertos Candlelight

- PUBLICIDADE -



No segundo sábado do mês de junho, dia 8, o Teatro Padre Bento recebe três espetáculos do concerto Candlelight, que traz a magia da experiência musical ao vivo e uma atmosfera iluminada por um mar de velas. As sessões acontecem às 16h, às 18h e às 20h e os ingressos podem ser adquiridos pelo portal www.feverup.com, digitando “Candlelight Guarulhos” no campo de busca.

As Quatro Estações de Vivaldi será o primeiro concerto, que acontece às 16h. As outras duas sessões, às 18h e às 20, são um tributo à banda Coldplay. Nas três a música fica por conta do Quarteto de Cordas Monte Cristo.

Estão programadas outras apresentações em agosto no Teatro Padre Bento. Já é possível garantir os ingressos pelo link acima.

Serviço:

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.