Mortes no trânsito em Guarulhos diminuem 21% no mês de abril, aponta Infosiga

A cidade de Guarulhos registrou uma diminuição de 21% em mortes no trânsito no mês de abril, em relação ao mês anterior. Os dados, que são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP), mostram que em março de 2024 tiveram 19 registros de mortes decorrentes de acidentes no trânsito e em abril, esse número caiu para 15.

Só no último mês, Guarulhos registrou 6 mortes envolvendo motocicletas, cinco envolvendo pedestres, três com automóveis e uma com bicicleta. Apenas os casos de automóveis e bicicletas tiveram um aumento em relação ao mês de março deste ano. Em comparação com o mês de abril de 2023, esses dois casos também aumentaram. No ano anterior, foram registrados uma morte nos casos de automóvel e nenhuma morte com ciclistas.

Os dados ainda informam que a maior parte das mortes no mês de abril foram do sexo masculino, com 93% de casos registrados. Já os casos do sexo feminino, com 7%, aconteceram somente em automóveis. Comparando os mesmos dados no mês de março de 2024, os acidentes com o sexo feminino foram contabilizados mais vezes, com 16%, e somente com acidentes com pedestre e caminhões.