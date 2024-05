Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para a contratação de professores eventuais

- PUBLICIDADE -



Entre os dias 3 e 5 de junho a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para o processo seletivo de contratação de professores eventuais de educação básica para atuar na educação infantil e no ensino fundamental das escolas da rede municipal. A contratação dos profissionais foi publicada no Diário Oficial do município da última terça-feira (28) e pode ser acessada no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11522/inline/.

O processo seletivo visa a suprir as ausências pontuais e afastamentos de professores por licença para tratamento de saúde, ausências justificadas ou injustificadas, causas de impedimento, suspensão ou interrupção do contrato de trabalho e outros afastamentos que ocasionarem carência temporária.

As inscrições serão feitas por meio do endereço eletrônico https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/processoseletivo/ a partir das 9h da próxima segunda-feira (3) até as 16h do dia 5 de junho. Para participar é necessário que o candidato tenha habilitação específica para o magistério no nível médio (ensino médio) ou licenciatura em pedagogia ou curso normal superior (não é graduação comum, equivale à licenciatura em pedagogia). A seleção se dará por experiência docente e as contratações serão por tempo determinado, pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período por uma única vez.

A jornada de trabalho do candidato a ser contratado será de até dez horas diárias e de até 44 horas semanais, podendo ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da administração. A remuneração do professor eventual será feita pelo número de horas-aula cumpridas no mês da convocação.

Para obter mais informações acesse o edital, disponível em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/11522/inline/.