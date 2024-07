Parques dão boas-vindas ao período de férias escolares com exposições inéditas no Ibirapuera e novas trilhas na Cantareira

- PUBLICIDADE -



A Urbia, administradora dos Parques Ibirapuera, Horto Florestal e Cantareira, divulga a agenda semanal com as atividades previstas para o período de férias escolares. Na ‘Estação Biodiversidade’ o parque convida os visitantes a aprenderem sobre a importância dos 7 “Rs” da sustentabilidade por meio de jogos interativos. No Museu Afro Brasil (MAB), as exposições do final de semana irão mesclar pintura, fotografias e esculturas, e apresentar a arte de importantes artistas brasileiros. A programação cultural continua com o Música no Parque, com performance do Grupo Acerta o Passo. Para quem busca manter-se ativo, Arena Centauro e Gatorade preparam aulas de yoga, alongamento e abdominais para o público que quer se exercitar no parque.



Na Zona Norte, o Parque Estadual da Cantareira também recheou a programação da semana com atrações inéditas. Os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de uma Observação de Pássaros, que será feita na Trilha da Pedra Grande. Para quem prefere relaxar, pode aproveitar uma tarde encantadora, ao som das apresentações musicais gratuitas, no Café da Pedra Grande. Já o Horto Florestal expande as opções de atividades físicas e gratuitas, oferecendo o Aulão Energia e a Dança Circular, para aqueles que adoram se movimentar.

Clique aqui para ver fotos dos parques (Créditos: Divulgação Urbia Parques)

PARQUE IBIRAPUERA:

Estação Biodiversidade – Faça você mesmo: Sucatoteca

Quando: sexta-feira (5) e sábado (6), a partir das 14h

Onde: Parque Ibirapuera – Parquinho em frente às Quadras Esportivas

Descrição: de forma divertida a atividade pretende ensinar sobre a importância dos 7 “Rs” da sustentabilidade, com jogos interativos com o objetivo de compreender sobre o funcionamento da coleta seletiva. Além disso, haverá um momento para colocar a mão na massa e confeccionar brinquedos utilizando materiais reutilizáveis, demonstrando como podemos reaproveitar materiais.

Sem necessidade de inscrição

Música no Parque – Grupo Acerta o Passo

Quando: sábado(6), a partir das 11h30

Onde: Arena da Marquise

Descrição: o grupo fará uma homenagem a Pixinguinha, um dos mais importantes músicos brasileiros.

Aberto ao Público

Aulões Gatorade

Quando: sábado (6) e domingo (7), a partir das 10h

Onde: quadras Gatorade (acesso pelo Portão 6)

Descrição: treinamento funcional em grupo

Inscrições: link

Arena Centauro

Quando: sábado (6), a partir das 9h40

Onde: Arena Centauro

Descrição: aulões de Yoga, Alongamento e ABS

Inscrições: link

Tributo a Emanoel Araujo

Quando: sábado (6), às 11h

Onde: Museu Afro Brasil (MAB)

Descrição: reabertura do Tributo a Emanoel Araujo para apresentar as novas peças que compõem o Singular Plural, programa dedicado a pensar as questões de acessibilidade na mediação do acervo e das exposições temporárias.

Inscrições: link

Wagner Celestino: Caminhos do Samba

Quando: sábado (6), às 11h

Onde: Museu Afro Brasil (MAB)

Descrição: exposição de Wagner Celestino, fotógrafo que retratou personalidades fundamentais do samba paulistano, como Seu Nenê da Vila Matilde, Xangô da Vila Maria e Carlão do Peruche.

Inscrições: link.

Aberto ao público

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo (SP).

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA:

Observação de Pássaros

Quando: sexta-feira (5), a partir das 8h

Onde: Portaria Águas Claras

Descrição: oficina de Observação de Aves na Trilha da Pedra Grande

Inscrições: a partir de R$ 60.

Link

Música na Pedra Grande

Quando: domingo (7), a partir das 13h.

Onde: Café da Pedra Grande

Descrição: apresentação musical gratuita do cantor Daniel Inglez.

Aberto ao Público

O Parque Estadual da Cantareira é dividido em três áreas de visitação nomeadas como Pedra Grande, Águas Claras e Engordador, e conta com diversas trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à Mata Atlântica. Para entrar no Parque, é necessário realizar a compra do ingresso de R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia) pelo site UrbiaPass ou presencialmente.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE HORTO FLORESTAL:

Aulão Energia

Quando: sábado (6), a partir das 10h30, e domingo (7), a partir das 10h

Onde: Tenda

Sem necessidade de inscrição

Funcional

Quando: terça-feira (28), a partir das 9h, e sábado (6), a partir das 9h30

Onde: quadra de areia

Sem necessidade de inscrição

Dança Circular

Quando: terça-feira (28), a partir das 9h, e sábado (6), a partir das 9h30

Onde: tenda do Horto Florestal

Sem necessidade de inscrição

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal está localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.