WhatsApp desenvolve IA que cria imagens a partir de fotos do usuário

- PUBLICIDADE -



Um novo teste indica que, em breve, pode haver a possibilidade de criar imagens de perfil personalizadas por inteligência artificial no WhatsApp. A informação foi publicada pelo site especializado WABetaInfo no último dia 2.



São grandes as chances de que o recurso se somará à função Imagine, sendo capaz de criar vários tipos de imagens a partir do que for pedido pelo usuário. Na captura de tela revelada pelo WABetaInfo, lê-se: “tire fotos suas uma vez, então imagine-se em qualquer cenário, de uma floresta ao espaço”. Ou seja: é possível que, a partir de fotos escolhidas pelo usuário, a IA gere cenários criativos para a imagem.



Para esse fim, será preciso tirar algumas fotografias no estilo selfie para que a inteligência artificial possa capturar todos os detalhes do rosto. As imagens vão compor um banco de dados para que a IA crie imagens no futuro.



Tiradas as fotos, seria necessário digitar o termo “Imagine Me” no chat do Meta AI, inteligência artificial da Meta, empresa dona do WhatsApp, para acionar a inteligência artificial.



Na mesma tela publicada pelo WABetaInfo, são exibidos os produtos do trabalho da inteligência artificial. Em uma foto, vê-se pessoas em uma mata; em outra, com flores na cabeça; na última, com fones de ouvido em um ambiente mais futurista.



Ainda segundo informações do WABetaInfo, o recurso Imagine Me será opcional, sendo preciso ativar o mecanismo manualmente nas configurações do WhatsApp.



Espera-se que a novidade seja lançada ainda neste ano. O mecanismo já está em desenvolvimento na versão beta do WhatsApp para Android.



A Meta vem enfrentando dificuldades em relação à implementação de sua inteligência artificial. Recentemente, os termos de uso do Facebook foram atualizados no Brasil no sentido de permitir a utilização de fotos, vídeos e legendas publicados por usuários para treinar a Meta AI. O objetivo final seria o desenvolvimento de uma tecnologia semelhante ao ChatGPT.



No último dia 2, o governo do Brasil chegou a ordenar, sob pena de multa, a suspensão da coleta de informações de brasileiros para o aperfeiçoamento da IA da Meta.