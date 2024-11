Fim da escala 6×1? PEC propõe redução da jornada de trabalho

- PUBLICIDADE -



A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a jornada de trabalho 6×1, juntamente com o movimento Vida Além do Trabalho (VAT), tem gerado grande debate nas redes sociais e vem sendo amplamente apoiada para a mudança da carga horária de trabalho. A PEC ainda está em fase de coleta de assinaturas e necessita do apoio de 171 deputados para iniciar sua tramitação na Câmara. Embora apenas 71 parlamentares tenham assinado o projeto até o momento, um abaixo-assinado online conta com mais de 1,3 milhão de apoiadores, o que tem pressionado os parlamentares a se posicionarem sobre a questão.

A PEC foi proposta pela deputada Erika Hilton (PSol-SP) e tem o apoio do movimento social VAT, liderado pelo vereador carioca Rick Azevedo (PSol). O objetivo principal da medida é acabar com a escala 6×1, onde o trabalhador tem apenas um dia de descanso por semana, prática comum em setores de comércio e indústria. Os defensores da PEC argumentam que essa jornada é exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador, defendendo alternativas como a escala 4×3, que proporcionaria três de descanso.

O objetivo é acabar com a jornada de trabalho 6×1 e mudar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para dar mais flexibilidade na distribuição das horas, respeitando o limite de 44 horas semanais. Embora a ideia tenha ganhado apoio nas redes sociais, ela enfrenta resistência na Câmara dos Deputados. A coleta de assinaturas já dura seis meses, e a deputada admite que a tramitação de propostas pode levar anos até conseguir o apoio necessário para ser debatida de fato.

O apoio à PEC dentro dos partidos tem sido desigual. Enquanto todos os 13 deputados do PSol assinaram, apenas 37 dos 68 deputados do PT a apoiaram até agora. Alguns partidos de esquerda, como PCdoB e PDT, também assinaram, mas a adesão tem sido pequena entre os partidos de direita e centro-direita. O PL, por exemplo, se opõe majoritariamente à proposta, apesar de alguns de seus membros, como Fernando Rodolfo (PL-PE), apoiarem a medida.

A proposta gerou polêmica, principalmente sobre os impactos econômicos. Críticos dizem que as empresas terão que contratar mais funcionários e aumentar os custos. Porém, Erika Hilton argumenta que a redução da jornada pode aumentar a produtividade e beneficiar a economia, como mostram estudos. O debate sobre a PEC se espalhou nas redes sociais, onde muitos eleitores cobram os parlamentares que ainda não assinaram a proposta, especialmente deputados do PL, como Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro.