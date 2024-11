Acordos beneficiam metalúrgicos do setor de autopeças

- PUBLICIDADE -



Para incentivar a prática esportiva com mais conforto, funcionalidade e segurança, a partir desta segunda-feira (11) os alunos e demais frequentadores do CEU Parque São Miguel podem desfrutar de mais uma melhoria no complexo, a revitalização completa da quadra poliesportiva.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação e do Conselho Gestor do CEU Parque São Miguel, realizou a instalação de piso modular oficial utilizado pela Liga Nacional de Futsal e pela Federação Paulista de Futsal. Agora a quadra possui características antirreflexo, antiderrapante, sistema de amortecimento que reduz o impacto articular e o de quedas, trazendo melhores rendimentos às práticas esportivas de alunos, cursistas e atletas.

As novas adequações reduzem o risco de lesões dos alunos, sendo resistente a impactos e à umidade, permitindo a prática de esportes de alto impacto.

A reforma vem para acolher ainda mais a população que frequenta o espaço, onde são ofertadas diversas atividades e eventos. Para o aluno do curso de vôlei, Lucas Gabriel, de 17 anos, a quadra reformada motiva cada vez mais a treinar e a conquistar seus sonhos. “A experiência de jogar aqui está sendo muito boa e acolhedora. Desde o início, a prática de esportes faz parte da minha vida, minha inspiração, por isso pretendo fazer faculdade de Educação de Física no ano que vem. Nesse ano encerra o meu curso técnico e escola”, relatou Lucas Gabriel, ao lado de seus amigos, que disputaram a Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) em agosto.

A coordenadora de programas educacionais, Michelle Alves, destacou o cuidado e os esforços contínuos da gestão em proporcionar um ambiente confortável e seguro aos munícipes. “O espaço está incrível, os alunos das demais escolas do entorno do CEU estão sempre presentes e todos aproveitam desta estrutura ao longo da semana. Nosso CEU é o primeiro da cidade que instalou esse material, o que permite alto desempenho durante os treinos.”

Além da quadra, o CEU Parque São Miguel realizou diversas melhorias como a instalação de portas de vidro com fechadura digital de alta tecnologia, novo mobiliário para o Centro de Incentivo à Leitura (CIL), estantes de aço com designer avançado, padronizado e de qualidade.