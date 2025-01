Governo de São Paulo orienta municípios do litoral sobre a prevenção de casos de virose

- PUBLICIDADE -



O Governo de São Paulo orienta os municípios do litoral sobre medidas preventivas a serem adotadas para evitar casos de Doença de Transmissão Alimentar (DTA) no verão, quando há grande concentração de turistas por conta das festas de fim de ano e férias escolares. O acompanhamento é realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e Secretaria da Saúde.

A Sabesp também participa do monitoramento e esclarece que não há nenhuma ocorrência que tenha alterado a qualidade da água fornecida na Baixada Santista. A situação segue em acompanhamento. Qualquer pessoa que perceber alterações deve comunicar a companhia imediatamente por meio dos canais oficiais.

Monitoramento da saúde

Os municípios com aumento de ocorrências de diarreia aguda estão sendo orientados pela Secretaria de Estado da Saúde a realizarem investigação epidemiológica e a coleta de fezes dentro de cinco dias do início dos sintomas. Essa coleta, priorizada no período inicial, é fundamental para detectar o patógeno causador do surto.

A Saúde destaca a importância de cuidados preventivos para prevenir doenças transmitidas por água e alimentos, especialmente em períodos com altas temperaturas. A população deve redobrar cuidados de higiene e ficar atenta às condições sanitárias de bares e restaurantes.

Qualidade das praias

Outra medida importante é atenção à qualidade da água do mar antes de se banhar no litoral paulista. É possível conferir a situação no site da Cetesb ou no aplicativo disponível para download gratuito em smartphones. As praias também são sinalizadas com bandeiras de acordo com a qualidade, com a cor vermelha indicando a condição imprópria. A Cetesb recomenda que a população não entre no mar se a praia estiver classificada como imprópria. Também não é recomendado o banho na água 24 horas após as chuvas.

O Boletim de Balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (02) indica que, das 175 praias monitoradas no litoral, 38 apresentam condição imprópria para banho.

Veja as principais orientações para evitar casos de Doença de Transmissão Alimentar:

• Evite alimentos mal cozidos

• Mantenha os alimentos bem refrigerados, com atenção especial às temperaturas dos refrigeradores e geladeiras dos supermercados onde os alimentos ficam acondicionados

• Leve seus próprios lanches durante passeios ao ar livre

• Observe bem a higiene de lanchonetes e quiosques

• Lave as mãos antes de se alimentar

• Tenha atenção redobrada com comidas em self-service

• Beba sempre água filtrada

• Não consuma gelo, “raspadinhas”, “sacolés”, sucos e água mineral de procedência desconhecida

Sintomas de doenças transmitidas por água e alimentos:

• Diarreia

• Mal-estar geral

• Dor abdominal

• Náusea, vômito e febre

Tratamento

O principal tratamento é a hidratação. Para casos mais graves, é preciso realizar a hidratação endovenosa. A hospitalização, em geral, é muito rara. Crianças e idosos precisam de atenção especial.

Evacuações muito frequentes e líquidas, dificuldade na hidratação com vômitos que não cedem, pele e boca secas, dificuldade em urinar são indicações de que se deve procurar o serviço de saúde.

A Secretaria da Saúde ressalta ainda que nenhum medicamento deve ser tomado sem conhecimento e indicação médica.