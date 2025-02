Obra de Rubem Fonseca é tema de encontro de leitura na Biblioteca Monteiro Lobato

- PUBLICIDADE -







Feliz Ano Novo, livro do escritor mineiro Rubem Fonseca, é a obra escolhida para leitura na retomada dos encontros do Universo Coletivo de Leitura (Único), que acontece no próximo sábado (22 de fevereiro), a partir das 10h30, na Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos. A entrada é gratuita e a participação é livre para maiores de 18 anos.

Lançado em 1975, Feliz Ano Novo é uma coletânea de 15 contos que se tornou um best-seller antes de ser censurado pela ditadura militar. A censura, porém, tornou Rubem Fonseca um escritor ainda mais conceituado perante a crítica literária e aos olhos do público leitor.

Iniciativa da Secretaria de Educação, os encontros do Único acontecem sempre no último sábado do mês e têm como objetivos enriquecer o repertório de leituras literárias em momentos compartilhados e fomentar o hábito para educadores. A cada encontro é sorteado o gênero que será lido no mês seguinte.

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.