Confira dicas culturais para curtir o pré-Carnaval em São Paulo

O Parque da Juventude, na zona norte da capital, vai cair na folia com o bloquinho Gente Miúda neste sábado (22). Além de uma divertida oficina de máscaras de Carnaval, haverá comemoração dos 15 anos da biblioteca, com muita pipoca, algodão-doce, brincadeiras, e brindes especiais para a criançada. A programação é gratuita e aberta para toda a família.

Neste domingo (23), a Maratona Infantil do MIS, na capital, traz uma programação dedicada às escolas de samba, incluindo oficinas de percussão, estandartes e muita música para os pequenos foliões. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso com 1 hora de antecedência na bilheteria do museu, a partir das 10h.

Na cidade de Brodowski, interior paulista, o Museu Casa de Portinari apresenta a partir do dia 28 painéis interativos com a presença do Frevo nas obras do artista. O museu também vai oferecer oficinas de confecção de guarda-chuva de frevo em papel e o Carnaval na paleta, atividade que transforma a esplanada do museu em um espaço de celebração carnavalesca.

Em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner, o Auditório Claudio Santoro e o Núcleo Educativo convidam os visitantes a produzirem estandartes utilizando tecidos, fitas, lantejoulas coloridas e muita criatividade para foliar pelo Museu e comemorar a alegria do Carnaval no tradicional ritmo das marchinhas. As atividades acontecem entre os dias 28 de fevereiro e 03 de março, na Concha Acústica do Museu e Auditório

No dia 1 de março, o Núcleo Educativo ensina o passo a passo da produção de confete ecológico, feito com folhas caídas encontradas nas alamedas do Museu. A atividade estimula a reflexão sobre sustentabilidade e preservação da Mata Atlântica.

No dia 26, na cidade de Tupã, o Museu Índia Vanuíre preparou uma noite especial dedicada às tradicionais marchinhas carnavalescas que marcaram a história da cidade. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro vai reviver essas melodias icônicas, acompanhada pela apresentação do Bloco Abanaê e da corte carnavalesca da cidade.