Casa do Emprego oferece oportunidades de trabalho em diversas funções

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego e de empresas parceiras, está com dezenas de vagas de trabalho em aberto. As funções, exigências, salários e benefícios variam de acordo com o perfil de cada cargo.

Oportunidades

Função: ajudante de serralheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: nenhuma

Salário: R$ 1.800,00

Benefícios: condução, vale-transporte e assistência médica

Função: ajudante para oficina mecânica

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: nenhuma

Salário: R$ 1.851,82

Benefícios: condução/vale-transporte

Função: assistente de contadoria fiscal escolaridade

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.500,00

Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, condução/vale-transporte, cesta básica e outros

Função: auxiliar de estoque

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 1.914,00

Benefícios: cesta básica, outros, condução/vale-transporte

Função: ajudante de serralheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.084,86

Benefícios: assistência odontológica, seguro de vida, condução/vale-transporte, ticket-alimentação, assistência médica

Função: auxiliar técnico eletrônico

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 1.916,25

Benefícios: ticket alimentação, assistência médica, condução/vale-transporte, seguro de vida

Função: carpinteiro auxiliar escolaridade

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 1.518,00

Benefícios: condução/vale-transporte

Função: chefe de serviço de limpeza

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.000,00

Benefícios: assistência médica ticket-alimentação, condução/vale-transporte

Função: mecânico de equipamento pneumático

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência comprovada

Salário: R$ 1.518,00

Função: carpinteiro auxiliar

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Experiência: comprovada

Salário: não informado

Benefícios: condução/vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e outros

Função: motorista de caminhão

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.482,92

Benefícios: ticket alimentação, condução/vale-transporte, participação nos lucros, convênio farmácia e plano de bonificação

Função: motorista de ônibus rodoviário

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 3.381,71

Benefícios: assistência odontológica, cesta básica, assistência médica, ticket-alimentação, condução/vale-transporte e auxilio-farmácia

Função: motorista operador de betoneira

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.589,62

Benefícios: condução/vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e refeição no local

Função: operador de bomba de concreto

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.177,50

Benefícios: seguro de vida, condução/vale-transporte, assistência médica e alimentação no local

Função: pintor a revólver (pintura eletrostática)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.200,00

Benefícios: condução/vale-transporte cesta-básica

Função: prensista

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: comprovada

Salário: não informado

Benefícios: ticket alimentação, condução/vale-transporte, assistência médica

Função: redator de publicidade

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 1.600,00

Benefícios: condução/vale-transporte, assistência médica e comissões por metas

Função: serralheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: comprovada

Salário: R$ 2.500,00

Benefícios: assistência médica condução/vale-transporte

Função: técnico eletrônico

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: 4 meses

Salário: R$ 2.400,00

Benefícios: condução/vale-transporte, assistência médica

Função: tratorista operador de roçadeira

Escolaridade: não exigida

Experiência: nenhuma

Salário: R$ 1.596,75

Benefícios: seguro de vida, ticket-alimentação, vale alimentação R$ 132,00 / VR R$ 275,00

Para se candidatar às vagas é necessário comparecer a uma das unidades da Casa do Emprego até sexta-feira, dia 28, portando documentos atualizado com foto e informar ao atendente a vaga que se encaixa ao seu perfil.

Unidades da Casa do Emprego

Casa do Emprego Centro – av. Monteiro Lobato, n° 734 – Macedo (Adamastor)

Casa do Emprego Cumbica – av. Atalaia do Norte, nº 544, (CEU Cumbica)

Casa do Emprego Pimentas – estrada Capão Bonito, n° 64 – Pimentas (dentro do CIC).

Casa do Emprego Vila Augusta – av. Antônio Iervolino, 225

Casa do Emprego Vila Galvão – av. São Luíz, 315 (dentro da FIG)

Casa do Emprego Jardim São João (ao lado do terminal urbano)

Casa do Emprego Cumbica – av. Atalaia do Norte, nº 544 (dentro do CEU Cumbica)