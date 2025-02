Prefeitura abre mais 320 vagas para castração gratuita de cães e gatos

Nesta sexta-feira (21), às 9h, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos machos e fêmeas. Para obter uma vaga é necessário realizar antecipadamente um cadastro para a obtenção de login e senha e acessar a página https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/?q=content/agendamento para dar sequência ao processo.

As cirurgias serão realizadas na Clínica Escola Amahpet, na rua Reinaldo César de Oliveira, 356, Jardim City, durante a próxima semana. A data, o horário e a preparação do animal para a cirurgia serão informados aos tutores que concluírem a marcação do procedimento.

Adote

O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/.