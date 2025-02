Prefeitura de Guarulhos retoma sessões de cinema no Teatro Padre Bento

- PUBLICIDADE -







Um dos marcos culturais e arquitetônicos históricos da cidade de Guarulhos, o Teatro Padre Bento está prestes a reviver o clima artístico de seu período áureo. O projeto Cine Bento, que tem início em março, utilizará a principal sala do teatro para exibições cinematográficas – uso que celebrizou o local ao longo de muitos anos. A iniciativa havia sido abandonada por grande período e agora é retomada, restituindo ao patrimônio cultural da cidade uma de suas vocações.

Além desse resgate, o Cine Bento pretende criar na cidade um espaço destinado ao encontro dos produtores locais, no qual, além de exibir seus filmes, poderão colher as impressões diretamente do público, uma vez que após cada sessão haverá uma roda de conversa sobre os títulos exibidos.

As sessões do Cine Bento acontecerão quinzenalmente e serão organizadas por eixos temáticos propostos a cada mês entre temas que abranjam a diversidade, a ancestralidade, o meio ambiente, os bairros e as histórias de Guarulhos. Os filmes exibidos podem ser de qualquer linguagem cinematográfica e as sessões têm duração máxima de 50 minutos. Na sequência haverá rodas de conversa, com duração de 25 minutos, entre público e artistas.

Para o primeiro semestre deste ano os temas mensais já estão definidos. Em março são dois: carnaval e mulheres no cinema, abril tem como tema os povos originários, maio trata da produção de bairro e junho será dedicado ao documentário musical.

Os encontros cinematográficos acontecerão sempre às terças-feiras entre 19h30 e 22h e têm início no dia 11 de março com a exibição do curta Muitos Carnavais, que teve a direção e produção de Araci Borges, Diego Andrade e Daniel Neves.

História

O Teatro Padre Bento foi criado em 1937 – o primeiro da cidade – com o objetivo de ser opção de lazer para os doentes de hanseníase do Sanatório Padre Bento, que na época eram separados da sociedade. A construção teve contribuição dos próprios internos, que queriam um espaço com atividades culturais para entretenimento. Eles fabricaram boa parte dos móveis e produziram pinturas decorativas e materiais técnicos. Com o controle da hanseníase na década de 1960, o local, antes restrito aos pacientes, foi aberto à comunidade local. Também já funcionou como Cine Padre Bento, além de hospedar bailes.

O Teatro Padre Bento, centro de referências culturais e arquitetônicas da cidade, é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) e pelo Conselho Municipal do Patrimônio de Guarulhos.