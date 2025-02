CCR RioSP realiza construção de nova passarela no trecho de Guarulhos

- PUBLICIDADE -







Dentro do conjunto de obras da região metropolitana de São Paulo, a CCR RioSP tem como compromisso a revitalização e implantação de novas passarelas. Entre os dias 21 e 24 de fevereiro, a concessionária avançará com a implantação da nova passarela do km 217,780, na região de Guarulhos. Durante as atividades, que incluem o içamento de vigas, serão necessárias interdições nas pistas. Abaixo, o detalhamento das atividades e cronograma de bloqueios:

Primeira atividade:

Início: 21/02 – 22h

Término: 22/02 – 5h

Durante esse período, as faixas 1, 3, 4 e de aceleração da pista marginal sentido norte (Rio de Janeiro) estarão bloqueadas. O fluxo de veículos seguirá pela faixa 2. Entre 01h e 02h, está prevista uma interdição total do trecho de 20 minutos, incluindo a faixa 2, para o içamento de vigas. A pista expressa, em ambos os sentidos, estará liberada.

Segunda atividade:

Início: 23/02 – 19h

Término: 24/02 – 05h

Neste período, a pista expressa sentido norte (Rio de Janeiro) estará interditada e o fluxo será desviado para a pista marginal. A pista expressa sentido sul (São Paulo) também estará interditada para montagem do guindaste e haverá um desvio para a marginal no km 215. A pista marginal sentido sul estará livre para o fluxo de veículos. Durante o içamento da viga, previsto para acontecer entre 23h e 01h, o fluxo da pista marginal sentido sul será totalmente bloqueado por cerca de 20 minutos.

Durante as atividades, o trecho estará devidamente sinalizado e os desvios serão indicados. A Polícia Rodoviária Federal irá apoiar a concessionária durante as interdições totais de pistas. Em caso de chuva os serviços podem ser adiados ou interrompidos.