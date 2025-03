Programa Saúde Toda Hora abre quatro UBS em Guarulhos no sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Continental, Santa Paula e Parque Jandaia estarão abertas no próximo sábado (29), das 8h às 16h, pelo programa Saúde Toda Hora para serviços como consultas, exames e vacinação. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, garantindo mais comodidade para a população ao oferecer atendimento também aos sábados.

Entre os serviços disponíveis, somente consultas médicas e o exame preventivo de Papanicolau precisam ser agendados previamente pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente na própria UBS. Todos os outros, como vacinação, testes rápidos para o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de atendimentos farmacêuticos, serão realizados por demanda espontânea.

As Unidades Básicas de Saúde também desempenham um papel fundamental na busca ativa de pessoas com vacinas em atraso, como a da febre amarela, e na identificação de sintomáticos respiratórios – indivíduos que apresentam tosse persistente por três semanas ou mais, um possível indicativo de tuberculose, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a doença infecciosa mais letal do mundo.

Ao longo do Março Verde as ações educativas estão especialmente voltadas para a conscientização sobre a tuberculose, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para o controle da doença.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia