Agenda Viva SP: Dia Mundial do Café e concerto de Páscoa são os destaques do fim de semana

Uma das bebidas mais queridas pelos paulistas é celebrada na próxima segunda-feira (14), considerado o Dia Internacional do Café. Tão emblemática na cultura e na história do estado, essa iguaria ganha uma exposição especial no Palácio das Bandeirantes, concomitante ao lançamento do programa estadual Rotas do Café. Esse e outros destaques da agenda cultural de 12 a 18 de abril estão disponíveis na Agenda Viva SP, a plataforma colaborativa do Governo de SP.

Na capital, a presença da mulher no café ao longo da história é tema da exposição “O Feminino no Café: 1870-1930”, em cartaz no Palácio dos Bandeirantes a partir do dia 8. Outro destaque é o concerto de Páscoa da Osesp, com repertório especial para a efeméride: “Paixão segundo São João”, de Bach. A programação inclui ainda exibição de “Central do Brasil”, de Walter Salles, no Museu de Arte Sacra, domingo em família na Pinacoteca e masterclasses de economia criativa do CULTSP PRO – Escola de Profissionais da Cultura, no Edifício Oswald de Andrade, com os temas “Zero waste: o desperdício zero como perspectiva”, “O mercado de A&B” (Alimentos e Bebidas) e “Além da Imaginação: como a Ficção Científica pode ajudar a moldar o futuro dos negócios”.

No interior, o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, promove atividade em decorrência do Dia Mundial do Café, no domingo (13). Já em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner apresenta oficina prática de produção de giz pastel.

Confira a programação completa:

Palácio dos Bandeirantes recebe exposição itinerante do Museu do Café

Onde? Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4500 – Morumbi, São Paulo

Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4500 – Morumbi, São Paulo Quando? De 8 a 17 de abril

De 8 a 17 de abril Horário: Segunda a sexta, das 10h às 16h. Aos sábados, somente para grupos acima de 10 pessoas, às 10h ou às 14h

Como parte do lançamento do programa Rotas do Café, o Governo de SP recebe, no Palácio dos Bandeirantes, a exposição itinerante “O Feminino no Café: 1870-1930”, do Museu do Café, em Santos. A iniciativa, coordenada pelo Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, departamento museológico da Secretaria da Casa Civil, foca na participação das mulheres na economia cafeeira deste período. A programação também celebra a efeméride do Dia Mundial do Café, comemorado em 14 de abril.

Entrada Gratuita , mediante agendamento prévio em [email protected]

, mediante agendamento prévio em Classificação: Livre

Osesp promove concerto especial de Páscoa

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo Quando? Dias 17 e 19 de abril

Dias 17 e 19 de abril Horário: Quinta-feira, às 20h. Sábado, 16h30

Nesta Páscoa, a Osesp apresenta o especial ‘Páscoa na Sala: a “Paixão segundo São João”, de Bach’. O concerto conta com repertório do compositor alemão escrito especialmente para o calendário religioso, apresentado pela primeira vez no dia 7 de abril de 1724, véspera da sexta-feira Santa.

Ingresso: R$ 42 (meia) a R$ 295 (inteira)

R$ 42 (meia) a R$ 295 (inteira) Classificação: 10 anos

10 anos Mais informações

Masterclasses de economia criativa no CULTSP PRO

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo

Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo Quando? Dias 12, 15 e 16 de abril

Dias 12, 15 e 16 de abril Horário: Sábado, às 16h. Terça e quarta-feira, às 19h

Nos próximos dias, o CULTSP PRO – Escola de Profissionais da Cultura apresenta masterclasses gratuitas de economia criativa. No sábado, a aula “Zero waste: o desperdício zero como perspectiva”, com Camila Luna, aborda o movimento de desperdício zero para além da moda. Na terça, Carolina Oda ministra a masterclass “O mercado de A&B”, compartilhando conhecimentos e tendências do setor de alimentos e bebidas. Já na quarta-feira, Laura Trachtenberg Hauser apresenta a palestra “Além da Imaginação: como a Ficção Científica pode ajudar a moldar o futuro dos negócios”.

“Central do Brasil” no Museu de Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo

Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo Quando? Dia 12 de abril

Dia 12 de abril Horário: Sábado, às 14h

Com duas indicações ao Oscar, de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro e Melhor Filme Estrageiro, o longa-metragem “Central do Brasil”, de Walter Salles, completou 25 anos em 2024. O Museu de Arte Sacra exibe a obra, com pipoca e refrigerante, seguida de debate com a professora Dra. Vanessa Bortulucce.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Livre Mais informações

Pinacoteca promove domingo em família com atividades lúdicas

Onde? Pina Luz, Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo. Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo

Pina Luz, Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo. Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo Quando? Dia 13 de abril

Dia 13 de abril Horário: Domingo, das 10h às 17h

Sempre no segundo domingo do mês, a Pinacoteca promove o projeto Pinafamília, com entrada gratuita. A edição de abril tem como tema “Corpo, espaço e movimento”. Ao longo de todo o dia, são diversas atividades para toda a família promovidas na Pina Luz e Pina Contemporânea. Há ainda o espaço lúdico e interativo Pinapequenos, na Pina Luz.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Livre Mais informações

Banda Jovem do Estado abre temporada 2025

Onde? CEU Parque Veredas. Rua Daniel Muller, 347 – Chácara Dona Olivia, São Paulo. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo

CEU Parque Veredas. Rua Daniel Muller, 347 – Chácara Dona Olivia, São Paulo. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo Quando? Dias 12 e 13 de abril

Dias 12 e 13 de abril Horário: CEU Veredas: sábado, às 11h. Sala São Paulo: domingo, às 11h

Com duas apresentações gratuitas neste final de semana, a Banda Jovem do Estado, da EMESP Tom Jobim, abre a sua temporada 2025. Os concertos acontecem sábado, no CEU Parque Veredas, e domingo, na Sala São Paulo, e integram o programa Mosaicos Sinfônicos. No repertório, estão obras de Carolyn Bremer, Satoshi Yagisawa, Rolf Rudin, Paul Hindemith e Anderson Mattos.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Livre Mais informações: CEU Veredas e Sala São Paulo

Museu Catavento apresenta exposição de plantas e histórias indígenas

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo

Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo Quando? De 18 de abril a 18 de maio

De 18 de abril a 18 de maio Horário: Segunda a domingo, das 9h às 17h

No próximo dia 18, o Museu Catavento abre a exposição temporária “Histórias da Floresta”. Na mostra, mais de 500 plantas naturais simulam o ambiente de uma floresta, onde os participantes podem entrar em contato com histórias tradicionais dos povos indígenas.

Ingresso: R$ 9 (meia) a R$ 18 (inteira)

R$ 9 (meia) a R$ 18 (inteira) Classificação: Livre

Livre Mais informações

São Paulo Companhia de Dança no Itaim Paulista

Onde? Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo

Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500 – Itaim Paulista, São Paulo Quando? Dia 17 de abril.

Dia 17 de abril. Horário: Quinta-feira, às 10h e às 14h30

A Fábrica de Cultura Itaim Paulista recebe a São Paulo Companhia de Dança para um programa duplo, com as coreografias “E Assim Foi…”, de Anselmo Zolla e, “Suíte de O Sonho de Dom Quixote”, de Márcia Haydée. As apresentações são gratuitas e acontecem de manhã e de tarde.

Entrada Gratuita (retirar ingresso 1h antes)

(retirar ingresso 1h antes) Classificação: Livre

Livre Mais informações

Dia Mundial do Café em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski

Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski Quando? Dia 13 de abril

Dia 13 de abril Horário: Domingo, às 10h

Em virtude do Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, o Museu Casa de Portinari promove atividade especial em Brodowski. Na ocasião, os participantes poderão moer os grãos para fazer a sua própria bebida, além de aprender sobre a relação do pintor Cândido Portinari com as fazendas de café de sua infância.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Livre Mais informações

Oficina de produção de giz pastel em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão Quando? Dia 12 de abril

Dia 12 de abril Horário: Sábado, às 11h

Neste sábado, o Museu Felícia Leirner, em Campos do Jordão, promove oficina prática de “Produção de giz pastel seco de terra para pinturas artísticas”. A atividade ensina os princípios básicos da produção de giz pastel seco, utilizando como material o solo para pigmento.

Ingresso: R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira) Classificação: Livre

Livre Mais informações