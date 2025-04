Sabor de São Paulo: festival gastronômico celebra a riqueza do interior paulista em Araçatuba

Araçatuba, no interior de São Paulo, recebe neste sábado (12) um dos mais importantes eventos de valorização da gastronomia paulista: o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. A festa da culinária regional, promovida pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), acontecerá na sede do Senac Araçatuba e terá entrada gratuita para o público.

O festival vai destacar os sabores autênticos do interior paulista e oferecer aos visitantes uma verdadeira imersão na gastronomia local. Com a participação de 15 produtores e restaurantes da região, o evento promete encantar os visitantes com produtos típicos da região, incluindo embutidos, frutas e verduras orgânicas, além de deliciosos doces e sorvetes.

Nesta sexta-feira (11), o programa vai promover um workshop voltado para profissionais da gastronomia e do turismo, abordando temas como turismo gastronômico, segurança alimentar e turismo rural. O chef Ivan Santinho, padrinho da rota, será o responsável por encerrar o dia com uma aula-show, preparando pratos especiais com ingredientes da rota gastronômica Pantanal Paulista e Tietê Vivo.

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, destaca a importância do evento: “O Festival Gastronômico ‘Sabor de São Paulo’ oferece uma oportunidade única para que paulistas e turistas descubram as melhores iguarias do interior do nosso estado. A gastronomia paulista é uma das mais ricas expressões culturais de São Paulo, e este evento é uma verdadeira celebração da nossa diversidade e dos sabores autênticos que temos a oferecer”.

O Programa Sabor de SP é uma realização da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), realizado em parceria com o Mundo Mesa e o Senac. Entre julho de 2023 e novembro de 2024, o programa visitou 35 regiões turísticas e percorreu 13 Rotas Gastronômicas. Ao todo, impactou 8.060 pessoas com festivais regionais, capacitou 1.405 profissionais do setor e mobilizou 301 municípios paulistas.

O programa também tem apoio de instituições como Sebrae, Faesp, Senar, Aprecesp, Amitesp, prefeituras locais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fundo Social. A programação e os produtores podem ser consultados no link: https://www.sppratodos.com.br/sabor-de-sao-paulo-aracatuba-2-edicao

Serviço

Festival Gastronômico Sabor de São Paulo

Data: Sábado, 12 de abril

Horário: das 11h às 17h

Local: Senac Araçatuba – Av. João Arruda Brasil, 500 – São Joaquim, Araçatuba. Telefone: (18) 3117-1000

Entrada gratuita