‘Natal do Peixeiro’: empreendedores usam o Banco do Povo para faturar na Semana Santa

Conhecido como Quaresma, o período entre o fim do Carnaval e a Páscoa é marcado por diversos costumes da tradição cristã, entre eles o de não consumir carne vermelha e substituí-la por pescados e frutos do mar. Por esse motivo, negócios como peixarias vivem uma alta nas vendas nesta época, fazendo com que empreendedores precisem investir em produtos e infraestrutura para atender a demanda. Eles podem contar com o microcrédito do Banco do Povo Paulista, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) que oferece financiamento de até R$ 21 mil com condições especiais.

“É a semana D, o ‘Natal’ do peixeiro. As vendas aumentam em até 60%. É uma tradição forte, especialmente entre os mais velhos”, comenta o empreendedor Edecir Robledo, de 72 anos, morador de Presidente Epitácio, no interior paulista.

Junto com os filhos, ele administra uma peixaria que existe desde 1983 e, há seis meses, precisou utilizar o microcrédito do Banco do Povo pela primeira vez para a compra de tilápia e pacu. “Começamos a pagar há pouco tempo, graças ao bom período de carência. Foi um reforço importante”, afirma.

Um relatório divulgado pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) aponta um aumento de 31,4% nas vendas durante a Páscoa de 2024, em comparação com a festividade do ano anterior. Ao todo, foram mais de 2,8 mil toneladas de pescado comercializadas no local.

Outra empreendedora que aproveitou o serviço do BPP para reforçar o estoque foi Rúbia de Souza Nogueira, de 35 anos, moradora de Penápolis, na região de Araçatuba. Ela tem uma peixaria familiar que funciona há quase três décadas e utilizou o microcrédito algumas vezes ao longo dos anos.

“Meus pais buscaram o Banco do Povo quando ainda estávamos começando. Desde então, sempre que precisamos, o banco está ali para ajudar. O processo é simples, os funcionários são capacitados e atenciosos, e o microcrédito é uma grande ajuda”, explica.

Hoje, Rúbia e a mãe são responsáveis por organizar tudo no negócio, desde a limpeza, o corte e a embalagem dos peixes até o atendimento ao cliente. A preparação para a Quaresma começa três meses antes e, mesmo assim, a demanda deste ano superou as expectativas. “Está bem corrido, nós duas organizamos tudo. É um processo 100% artesanal, e nós prezamos por produtos de qualidade”, diz.

Entenda como conseguir o crédito

Assim como Rúbia e Edecir, empreendedores formais e informais do estado de São Paulo que tenham interesse em ampliar seus negócios podem solicitar crédito do BPP com condições especiais e juros bem abaixo dos praticados no mercado.

São três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil. O financiamento pode ser utilizado para capital de giro, investimento fixo ou misto, como: aquisição de mercadorias em geral;? matérias-primas; máquinas e equipamentos?; ferramentas;? itens para publicidade e divulgação do empreendimento;? e Software e Hardware.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP e não possuir restrições cadastrais. Além disso, é preciso realizar um curso de capacitação empreendedora. Ao comparecer a uma unidade conveniada, o empreendedor precisa levar os documentos exigidos e o certificado de conclusão do curso.

Para saber quais são as unidades conveniadas ao Banco do Povo, conferir a lista dos documentos necessários para solicitar o microcrédito e as taxas de juros, basta acessar a página do Banco do Povo no site da SDE.