Aeroportos regionais devem movimentar 27 mil passageiros nos feriados da Páscoa e Tiradentes

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela regulação da concessão dos aeroportos regionais, informa que são esperados 27,7 mil passageiros durante os feriados de Páscoa e Tiradentes. A estimativa é que sejam realizados 357 pousos e decolagens entre os dias 18 e 22 de abril.

Rede VOA

A Rede VOA, composta pelas concessionárias VOA SP e a VOA SE, responsável por 16 aeroportos em todo o estado de São Paulo, estima transportar mais de 14,7 mil passageiros neste feriado prolongado. São esperados 228 voos, entre pousos e decolagens. Os terminais com maior expectativa de movimentação são: Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto (12,6 mil); Aeroporto Estadual de Bauru-Arealva (488) e o Aeroporto Frank Miloye Milenkovich, em Marília (450).

Aeroportos Paulistas (ASP)

A Aeroportos Paulistas (ASP), concessionária dos aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba, informa que os três empreendimentos devem receber, aproximadamente, 13 mil passageiros entre os dias 18 e 21 de abril. Ao todo, estão previstos 129 voos regulares no período, somando pousos e decolagens. A estimativa representa crescimento de 12% em relação ao fluxo registrado no mesmo período do ano passado.

O Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino, em São José do Rio Preto, concentra o maior volume de operações, com cerca de 10 mil embarques e desembarques distribuídos em 95 voos – crescimento de 33% no volume de passageiros e de 26,6% no número de chegadas e partidas em comparação com o mesmo feriado em 2024.

Em Presidente Prudente, o Aeroporto Adhemar de Barros deve receber 2.200 passageiros em 20 voos regulares. Já na região noroeste do estado, o Aeroportot Dario Guarita, em Araçatuba, estima movimentar cerca de 1.200 passageiros ao longo de 14 voos previstos durante o feriado religioso.