Senac Guarulhos Celestino comemora 40 anos hoje

Em 18 de abril de 2025, o Senac Guarulhos Celestino celebra 40 anos de uma trajetória marcada por inovação, inclusão social e qualificação profissional.

Desde sua inauguração, em 1985, tem sido um polo de desenvolvimento educacional e econômico, contribuindo para o crescimento de Guarulhos – a maior cidade não capital do Brasil – que integra a região do Alto Tietê, composta também pelos municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. Juntas, as cidades somam uma população estimada em 1.684.346 habitantes.

Atualmente sob o comando da Gerente Fabiana Martins Vilela, a unidade consolidou-se ao longo dos anos como uma instituição de ensino alinhada às demandas de uma região em constante desenvolvimento. “Ao revisitar sua trajetória e olhar para o futuro, o Senac Guarulhos Celestino reafirma seu papel como agente de transformação social e econômica, preparando profissionais capacitados e cidadãos conscientes para contribuir com o desenvolvimento regional”, afirma Fabiana.

Com 1.467,17 metros quadrados de área construída, a unidade possui 14 salas de aula, entre elas um Laboratório de Beleza e dois Laboratórios de Informática; uma biblioteca com mais de 1.600 itens, entre livros, jogos, revistas e outros artigos; além de um jardim para descanso e lazer. Hoje, a equipe local é formada por 61 pessoas e 1.200 estudantes matriculados.

O Senac Guarulhos Celestino oferece cursos livres, técnicos e o Programa Senac de Aprendizagem. Entre as áreas do conhecimento ofertadas, destacam-se as de Beleza, Desenvolvimento Social, Gestão e Negócios e Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

A transformação ao longo das décadas

Em 1985, a unidade começou suas atividades com cursos técnicos e livres nas áreas de Escritório, Datilografia, Saúde, Informática, Higiene e Beleza. Um dos primeiros títulos ofertados foi o de Radialista – Locução, um setor em ascensão na época. Na área de Saúde, os cursos de Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Enfermagem foram pioneiros. No decorrer da década, lançou cerca de 30 novos cursos. Em 1987, destacou-se o Técnico em Contabilidade, que contava com um laboratório modelo para atividades pedagógicas. A área de Beleza também ganhou evidência, com títulos como Cabeleireiro Unissex, Esteticista e Depilador.

O Senac Guarulhos Celestino deu um importante passo ao adquirir, em 1991, o prédio onde estava instalado desde 1985. A modernização das instalações e dos laboratórios permitiu a ampliação de sua oferta de cursos, destacando o Técnico em Segurança do Trabalho, Fotografia, Vídeo e Etiqueta Social. Ainda nessa década, lançou o programa Alfabetizando Jovens e Adultos, baseado nos métodos do educador Paulo Freire. Além disso, a Campanha Educativa Senac Alerta – Por uma cidade saudável, realizada em 1999, promoveu discussões sobre sustentabilidade e qualidade de vida.

A virada do milênio trouxe novos desafios e oportunidades. Nos anos 2000, a instituição expandiu sua programação e em 2004, foram lançados os cursos de Comércio Exterior e Técnico em Secretariado, que prepararam profissionais para atuar em um mercado globalizado. Um dos marcos dessa década foi que a instituição abordou temas que, anos depois, se tornariam urgentes em escala global. Em 2005, realizou o 1º Ciclo de Palestras de Saúde Holística, evento que levou para o centro das discussões temas como aromaterapia e drenagem linfática. A iniciativa foi visionária ao tratar a saúde mental e o bem-estar como pilares fundamentais para a qualidade de vida. Em 2007, foi promovido o evento Mudanças do Clima, Mudanças de Vidas, em parceria com o Greenpeace.

A década de 2010 foi marcada pela consolidação da transformação digital, um processo que já vinha sendo construído desde os anos 1980. A unidade, que já oferecia formações sobre informática, aumentou sua atuação nesse campo, incorporando novas tecnologias e metodologias de ensino. Em 2011, investiu em infraestrutura e adquiriu novos equipamentos para seus laboratórios de informática, incluindo máquinas de última geração e lousas eletrônicas. O circuito Road Show TI 2013 trouxe palestras gratuitas sobre temas como cloud computing, segurança da informação e desenvolvimento de aplicativos, preparando profissionais para as demandas do mercado digital.

Nos anos de 2020, a transformação digital ganhou ainda mais relevância com a pandemia de Covid-19, que acelerou a adoção de tecnologias eletrônicas em todos os setores. Em 2023, a unidade destacou-se como referência em aprendizagem profissional, capacitando jovens para o mercado de trabalho por meio do Programa Senac de Aprendizagem. A partir de 2024, a instituição passou a oferecer o Ensino Médio Técnico em Multimídia, reforçando sua missão de formar cidadãos e profissionais preparados para o mundo do trabalho.

Acessibilidade e empregabilidade

Ao longo de sua trajetória, o Senac Guarulhos Celestino priorizou a acessibilidade e a empregabilidade como pilares fundamentais de sua atuação. Lançou em 2007, o curso de Libras, que contribuiu para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho. Além disso, a instituição investiu em infraestrutura acessível, garantindo que todos os estudantes pudessem usufruir dos espaços e recursos oferecidos.

Programas como o Educação para o Trabalho e o Programa Senac de Aprendizagem prepararam jovens para o ingresso no setor profissional, oferecendo formação técnica e prática em diversas áreas. Em 2023, a unidade fortaleceu sua atuação na comunidade por meio de eventos, campanhas e parcerias estratégicas com diversas instituições, incluindo Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), Sebrae, Sincomércio, Universidade Guarulhos, Instituto Mauricio de Sousa, Sesc, Prefeitura de Guarulhos, Poupatempo, Hospital Santa Marcelina e Fundação Casa. Essas colaborações ampliaram as oportunidades de capacitação, empregabilidade e impacto social, beneficiando diversos estudantes e profissionais da região.

2025: unidade oferece 1.300 bolsas de estudo 100% gratuitas

Para este ano, a unidade disponibilizará mais de 1.300 bolsas de estudos integrais por meio do Programa Senac de Gratuidade, que já beneficiou mais de 1,5 milhão de pessoas no Estado de São Paulo.

Além disso, integrará eventos gratuitos como a Semana Senac de Leitura, de 22 a 26 de abril de 2025, e o Casa Aberta Senac, em 30 de agosto de 2025. “Em todos esses anos, o Senac Guarulhos Celestino acompanhou as mudanças do mercado e antecipou tendências. Nos próximos, seguirá sua missão de formar profissionais preparados e cidadãos conscientes para os desafios do futuro”, conclui Fabiana Martins.