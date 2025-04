Governo de SP abre concurso público para pesquisador no Instituto Butantan

O Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, publicou nesta terça (15) no Diário Oficial do Estado o edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas de Pesquisador Científico I. O cargo de 40 horas semanais exige ensino superior e oferece remuneração inicial de R$ 5.037,04, acrescido de prêmio de incentivo de R$ 984. O último concurso público do Instituto ocorreu em 2009, com o preenchimento de 22 vagas para pesquisadores científicos I – o primeiro estágio da carreira, que pode chegar até o nível VI.

A realização do concurso foi autorizada no ano passado, após despacho do governador Tarcísio de Freitas, publicado do DOE-SP em abril de 2024. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Vunesp, que será a banca organizadora, entre 24/4 e 23/5/2025. A taxa de inscrição é de R$ 122,17 e a prova objetiva está prevista para 20/7 no período da tarde. Atualizações sobre a iniciativa podem ser acompanhadas no Portal de Concursos Públicos do Estado.

Os requisitos básicos da vaga – como ser brasileiro nato ou naturalizado; ter formação referente à vaga; estar quite com a Justiça Eleitoral, entre outros – podem ser consultados no capítulo 3 do edital. O documento também dá detalhes das atribuições e documentação exigida para candidatos com deficiência, lactantes e sobre o processo de pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos e indígenas (capítulo 7).

Vagas

As 11 vagas disponíveis são referentes às seguintes áreas: Anticorpos Monoclonais para Uso Médico (1 vaga); Biotecnologia (1 vaga); Desenvolvimento de Processo (1 vaga); Desenvolvimento de Plataformas de Vacinas de Nova Geração (1 vaga); Estudos Não Clínicos (1 vaga); Formulação de Produtos Biológicos (1 vaga); Museologia (1 vaga); Vacinologia (1 vaga); Vacinologia de Sistemas (1 vaga); Virologia (1 vaga); e Toxinologia (1 vaga).

Os interessados devem ter formação superior nas seguintes áreas: Arquivologia; Bioinformática; Biologia; Biotecnologia; Biomedicina; Ciências Ambientais; Ciências Biológicas; Ciências Moleculares; Ecologia; Enfermagem; Engenharia Química; Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Processos; Farmácia; Genética; Gerontologia; Informática Biomédica; Odontologia; Química; Medicina; Medicina Veterinária; Saúde Coletiva; Saúde Pública; Tecnologia Farmacêutica; Zootecnia.