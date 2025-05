O Café Moda e Viola apresenta especial dedicado ao mês das mães no próximo domingo (4), das 10h às 13h, no teatro do CEU Ponte Alta. O evento celebra a trajetória do projeto e sua história de preservação da música caipira em Guarulhos. A entrada é gratuita.

Dentre as novidades da edição do mês das mães estão a presença do Grupo Estrada Sertaneja e presentes para as mamães. No palco, a apresentadora e sanfoneira Vera Bianca e banda abre para Amaporã & Buenito, Grupo Sol de Verão, Zenon & Gerson Lopes e o Grupo Terço de Viola.

Na abertura do encontro, os fãs de música caipira serão recebidos com um delicioso cafezinho, bolos, pães, biscoitos e frutas para degustar ao som das modas favoritas da tradição desse gênero, que e? patrimônio imaterial da cultura brasileira.

O projeto, realizado pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, acontece no primeiro domingo de cada mês, sempre trazendo novas atrações ao público.

Serviço

O CEU Ponte Alta fica na rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta.