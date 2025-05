CEU Bonsucesso tem vagas abertas para aulas gratuitas de Jiu-Jítsu

O CEU Bonsucesso está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Jiu-Jítsu destinadas a crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos oferece uma oportunidade de aprendizado esportivo e desenvolvimento físico e disciplinar por meio da prática da arte marcial.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (5) e seguirão até 18 de dezembro, com turmas organizadas de acordo com os dias e horários disponíveis. Os documentos necessários para realizar a matrícula são RG, CPF e comprovante de endereço. As últimas turmas disponíveis são de segundas e quartas, das 9h às 10h e das 10h às 11h.

O curso será realizado no CEU Bonsucesso, localizado na avenida Paschoal Thomeu, no bairro Bonsucesso. Para mais informações pelo telefone (11) 2088-3508.