Aos 117 anos, Banda Lira é oficializada como Patrimônio Cultural Imaterial de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Oficial a homologação da Banda Lira de Guarulhos como Bem Cultural de Natureza Imaterial da cidade. Agora, o grupo integrará o Livro de Registro das Formas de Expressão, como manifestação musical enraizada na história e identidade guarulhense.

“A Banda Lira é uma instituição que não apenas testemunhou, mas participou ativamente da construção da paisagem cultural da cidade no último século. O valor do trabalho que eles realizam é inestimável e a cada ano a mais que comemoram, é uma prova da força que a música tem, tanto para os membros da banda quanto para o público que os acompanha e admira”, celebra o secretário de Cultura, João Vaz.

Com 117 anos de história, a Banda Lira é a primeira instituição a receber o título, que marca a importância do trabalho realizado pelo grupo em Guarulhos.

O processo contou com o árduo trabalho do atual presidente da Banda Lira, Gilmar Abbud, que reuniu em um dossiê diversos registros históricos contando a cronologia do grupo desde sua criação em 1908, fotografias e depoimentos que atestam a importância da instituição na cidade. “Eu diria que é um dos títulos mais importantes, porque ele valida e valoriza toda a nossa história. Para o município, isso eleva o nível de credibilidade ao reconhecer as suas origens e preservar, para que essas atividades, esses patrimônios permaneçam de pé”, conta Abbud.

Atualmente, a Banda Lira conta com 23 músicos, sendo três deles da Velha Guarda. Para o presidente, essa é uma das coisas que ajudam a preservar a história do grupo, a exemplo de seu pai, Wilson Abbud, 60 anos, o artista com maior tempo de permanência na banda. “Acima de tudo é um ato de respeito, de carinho, de gratidão”, finalizou.