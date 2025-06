Bibliotecas de Guarulhos têm novo horário de funcionamento e passam a abrir aos sábados

Para aumentar o alcance da população aos espaços públicos municipais, a Prefeitura de Guarulhos ampliou o horário de quatro bibliotecas de Guarulhos, que passarão a funcionar de terça-feira a sábado. Com horário de funcionamento das 8h às 17h, o objetivo é fazer com que os leitores e estudantes tenham um dia do final de semana para usufruir dos espaços e dos títulos disponíveis.

Na Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Domingues (Rua Luís Silvestri, s/nº – Jardim Bom Clima), o novo formato já está em funcionamento. A partir do dia 1º de julho, as bibliotecas Cidade Seródio, Orobó Jardim Guaracy e Orobó Mikail também passam a receber o público de terça a sábado. A Biblioteca Monteiro Lobato, na região central, segue atendendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45.

“Essa é agora mais uma opção de lazer para os estudantes e leitores guarulhenses, já que por vezes a rotina intensa da semana não os permite visitar esses espaços”, explicou o secretário de Cultura, João Vaz, acrescentando que a ideia é, em breve, levar cada vez mais eventos criativos e culturais para os espaços.

Confira os endereços das unidades:

Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Domingues

Endereço: Rua Luís Silvestri, s/nº – Jardim Bom Clima

Horário: Terça a sábado, das 8h às 17h

Biblioteca Cidade Seródio

Endereço: Rua Mesquita, 103, Cidade Seródio

Horário: Terça a sábado, das 8h às 17h

Biblioteca Orobó Jardim Guaracy

Endereço: Rua dos Vigilantes, 201 – Jardim Guaracy

Horário: Terça a sábado, das 8h às 17h

Biblioteca Orobó Mikail

Endereço: Rua Justiniano Salvador dos Santos, 311 – Parque Mikail

Horário: Terça a sábado, das 8h às 17h

Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45