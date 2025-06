Guarulhos apresenta projetos premiados e recebe condecoração no maior congresso de saúde pública do mundo

A Secretaria da Saúde de Guarulhos marcou presença de forma significativa no 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), considerado o maior evento de saúde pública do mundo, realizado entre os dias 15 e 18 de junho, em Belo Horizonte.

Com o tema “Início de Gestão”, o Congresso foi um espaço estratégico para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), reunindo gestores experientes e recém-empossados para dialogar sobre temas cruciais da saúde pública. O evento contou também com a 20ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS, um espaço de compartilhamento de boas práticas locais.

A programação do congresso focou em preparar os gestores para colaborar na construção de uma política de financiamento do SUS que atenda às realidades sanitárias de cada região.

A Secretaria de Saúde, que contou com a participação de quatro servidores, teve destaque com a apresentação de dois trabalhos relevantes:

“O Uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Centro de Detenção Provisória”, de autoria da Dra. Carla Rafaela Donegá. Este trabalho foi laureado com o prêmio David Capistrano no 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS, realizado de 9 a 11 de abril de 2025, em Santos.

“Aprender Pode ser um Filme! Desenvolvimento de Curta Metragem como Ferramenta de Educação em Saúde”, de autoria da Dra. Clara Andrade Prado Teixeira. Este projeto foi indicado para apresentação nacional durante o 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS.

Guarulhos recebe condecoração “Cidade AbraçAR” no CONASEMS

Um momento de grande orgulho para Guarulhos foi o recebimento da condecoração “Cidade AbraçAR” pelo secretário de Saúde, Márcio Chaves Pires. A iniciativa, promovida pelo Laboratório Boehringer Ingelheim do Brasil Ltda., reconhece os esforços contínuos de Guarulhos no tratamento de questões respiratórias, em especial a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

Guarulhos mantém uma parceria de longa data com o Laboratório, que tem apoiado o município na realização de espirometrias e laudos, capacitação e preceptorias para profissionais de saúde, reuniões de matriciamento com a Atenção Primária à Saúde (APS), colaboração na construção do Protocolo Municipal da DPOC e consultas junto à Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT).

Essa colaboração já gerou inúmeras ações de assistência e resultou em premiações. O projeto “Capacitação para o Enfrentamento das DCNT pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Guarulhos” foi selecionado entre os 15 melhores projetos em Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do Brasil.

A entrega da placa “Cidade AbraçAR” no CONASEMS reforça todo o trabalho e reconhecimento de anos dedicados a proporcionar as melhores condições de saúde à população guarulhense. Para 2025, estão previstas mais capacitações, preceptorias, mutirões de espirometrias e uma ampla divulgação sobre a DPOC.