GCM apreende 280 porções de entorpecentes no Jardim Santa Emília

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam 280 porções de cocaína e maconha na noite de quinta-feira (10), no Jardim Santa Emília.

Durante policiamento preventivo municipal pela região, a equipe avistou um suspeito que, iniciou a fuga assim viu a viatura e entrou uma área de mata na avenida Marginal. Com a ajuda da cadela policial Zoey, os agentes fizeram uma incursão no local para averiguação, mas não encontraram o fugitivo. No entanto, conseguiram sucesso em localizar uma mochila contendo 232 embalagens de cocaína e outras 48 de maconha, além de R$ 92,00 em dinheiro.

O material encontrado foi apresentado no 7° Distrito Policial (Estrada Nazaré-Guarulhos, 2.447, no Jardim São João), onde o delegado de polícia lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes e por localização e apreensão das substâncias.