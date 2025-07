Sucesso: mais de 400 quilos de alimentos foram arrecadados no Arraial dos Metalúrgicos

O Arraial dos Metalúrgicos reuniu sábado mais de duas mil pessoas no Clube de Campo (Parque Primavera). Barracas de comida e bebidas típicas, brinquedos e várias atrações musicais animaram o público. A Festa é um evento tradicional de Guarulhos.

O Sindicato arrecadou mais de 400 quilos de alimentos não-perecíveis, destinados a famílias carentes assistidas pelo Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro. Os produtos foram doados pelo público, no momento da entrada. “Proporcionamos a nossos sócios e à população guarulhense uma festa com muita música e comida boa. Para as crianças, uma série de atrações gratuitas”, destacou o presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros (Cabeça).

Animação – O público acompanhou os shows do grupo de forró Os Originais do Rasta e o sertanejo Bruno Fersil. Também houve apresentação do Sintonia Musical, Felipe e Gabriel, Jô Mariano e Gabriel Nieba.

Quadrilha – A dança típica junina ficou a cargo das crianças e adolescentes assistidas pelo Instituto Meu Futuro, mantido pelo Sindicato. Eles deram um show.

José Carlos (Chorão), secretário-geral do Sindicato, esteve à frente da organização. Para ele, a Festa típica é motivo de orgulho: “Nossa Festa aproxima a categoria do Sindicato e da Diretoria, que se dedicou pra entregar o melhor arraiá ao público. Era notória a alegria dos presentes”, afirma.

Brinquedos – Teve touro mecânico, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce pra criançada. Também teve barraca de pesca, organizada pelo Instituto Meu Futuro. O vice-presidente Ricardo Oliveira (Xabi) agradeceu a presença da categoria e da população em geral. “Conseguimos propiciar uma noite muito gostosa a todos os presentes. Agradecemos nossos parceiros pelo apoio. Fizemos um festão”.