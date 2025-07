UNG promove curso sobre logística com coordenador do NComex do CIESP

Na próxima terça-feira (15), a Universidade Guarulhos (UNG) promove o curso “Por que a Logística virou um tema geopolítico”, com o coordenador do Núcleo de Comex do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), diretor de Relações Internacionais da Federação das Indústrias dos Estado de São Paulo (FIESP)i e vice-presidente de Logística e Comércio Exterior da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, José Vitorelli. O evento é gratuito e realizado a partir das 19h, na sala AT08, no Prédio A da Instituição de Ensino Superior.

A iniciativa integra o calendário de cursos do Projeto Capacita, que oferta qualificação profissional em apenas um dia e atende as demandas do mercado de trabalho. O evento tem como proposta debater os impactos da geopolítica nas cadeias de suprimentos e na segurança logística internacional.

De acordo com Vitarelli, a logística e a geopolítica afetam diretamente o comércio global e a movimentação de mercadorias. “Por exemplo, as tensões geopolíticas podem afetar as rotas de transporte, causando atrasos e aumentando os custos para as empresas. Entender esses dois aspectos é fundamental para tomar decisões estratégicas no comércio e nos negócios internacionais”, ressalta.

Com forte presença industrial e abrigando o principal aeroporto de cargas da América Latina, Guarulhos vem se destacando como um centro logístico estratégico, com diversas oportunidades neste setor. Segundo a coordenadora dos cursos de Negócios da UNG, Silvana Cesso, o workshop traz para estudantes, profissionais ou interessados em atuar neste segmento a chance de ampliar conhecimentos e se conectar às demandas desse mercado. “Estamos vivendo uma transformação na área logística que, além de ser operacional, passa a integrar discussões estratégicas de empresas e governos”, afirma.

Silvana ainda ressalta que o objetivo do curso é preparar alunos e futuros profissionais a atuarem com visões sistêmica e global, entendendo os impactos geopolíticos nas decisões logísticas e empresariais. Para participar do evento, é necessário fazer a inscrição em https://bit.ly/CAPACITA-UNG-CENTRO.