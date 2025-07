Tênis de Guarulhos conquista medalha de bronze nos Jogos Regionais

Na última quinta-feira (10), Guarulhos conquistou mais uma medalha nos Jogos Regionais, que acontece em São José dos Campos. O tênis masculino garantiu o bronze no torneio ao vencer Ferraz de Vasconcelos por 2 sets a 0. A competição aconteceu no Clube de Campo Santa Rita.

O dia ainda contou com a competição de capoeira, onde a cidade ficou em 4° lugar no masculino e em 7° no feminino, representada pela Liga Guarulhense de Capoeira/Estrela de Guarulhos, em disputa realizada no Ginásio Tânia Maria de Carvalho.

O secretário de Esportes e Lazer Marcos Lisboa falou sobre mais essas conquistas: “Cada colocação é importante, representa todo o trabalho da comissão e atleta e vamos aplaudir por conquistarem o seu melhor”.

Pelos coletivos, o futsal feminino Estrela de Guarulhos perdeu para Arujá por 3 a 1. No futsal masculino, Wimpro/Guarulhos fez 2 a 0 diante de Poá. Os jogos aconteceram no Ginásio Altos de Santana.

O basquete masculino Apagebask/Guarulhos estreou e venceu Taubaté por 66 a 27, em Ginásio José Vaney Ferraz Pacheco. As competições seguem até 13 de julho.