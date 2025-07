GCM prende homem por furto de fios em estação de telefonia móvel no Taboão

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na madrugada desta sexta-feira (11) por furto de fios de uma estação de telefonia móvel na estrada do Elenco, no Taboão.

A equipe flagrou o criminoso no interior da estrutura física da operadora Claro, que compreende antenas, transmissores e outros equipamentos de controle. Dois funcionários testemunharam a ação criminosa do delinquente, que já havia cortado e separado mais de 30 metros de fios e cabos elétricos da estação.

As partes, assim como os produtos do roubo, foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2.447, no Jardim São João, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por furto.