Parceria entre Prefeitura e ONG disponibiliza atendimento veterinário gratuito na Praça Getúlio Vargas

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a ONG Gaari, passa a oferecer atendimento veterinário gratuito na região central da cidade. Um novo equipamento de saúde animal está localizado na Praça Getúlio Vargas, próximo à Carreta da Saúde da Mulher, e disponibilizará, de segunda a sexta-feira, tratamento de urgência aos animais de estimação.

A clínica veterinária móvel, instalada dentro de um ônibus com equipamentos de alta tecnologia, chega a Guarulhos por meio de uma parceria entre a Prefeitura, a ONG Gaari e o deputado federal Delegado Bruno Lima.

“Enquanto nossos dois Hospitais Veterinários 24 horas não ficam prontos, os nossos animais não ficarão sem atendimento. Estamos com um consultório de segunda a sexta, na Praça Getúlio Vargas, para dar todo o suporte aos, com oxigênio, medicações, balança, tudo o que os nossos animais podem precisar”, anunciou o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches.

Além da clínica móvel, Guarulhos terá dois novos Hospitais Veterinários com atendimento gratuito 24 horas, inclusive aos finais de semana. Os novos equipamentos públicos deverão solucionar uma deficiência crônica no tratamento dos pets. O Ministério Público investiga supostas irregularidades da gestão anterior nos dois centros de saúde animal do município.

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura tem se mobilizado para discutir e planejar ações de melhorias no cuidado com os animais de estimação de seus munícipes. Para dar sequência à maior reformulação no cuidado pet da história de Guarulhos, em breve, serão divulgados os endereços dos dois Hospitais Veterinários 24 Horas.