Operação Inverno realiza mais de 3 mil atendimentos e intensifica assistência à população de rua

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, intensificou as ações da Operação Inverno com foco no acolhimento e atendimento humanizado à população em situação de rua durante os períodos de baixas temperaturas.

Até o último domingo (6), a operação alcançou 2.745 pernoites e 540 refeições distribuídas por meio do programa Alimentação Fraterna.

Na primeira etapa da operação, realizada entre os dias 29 e 31 de maio, foram contabilizados 264 pernoites e 302 refeições servidas, sendo 38 do programa Alimentação Fraterna.

Em junho (até o dia 19), os números aumentaram significativamente, com 1.802 pernoites realizados, 277 refeições pela Alimentação Fraterna e 2.079 refeições no total.

Para garantir o acolhimento durante o inverno, o município disponibilizou 300 vagas de acolhimento masculino; 50 vagas de acolhimento feminino; dois Centros POP, abertos durante todo o dia, oferecendo alimentação completa (até 5 refeições diárias); banho; sala de convivência com televisão; abrigo emergencial para pernoite quando as vagas dos acolhimentos regulares se esgotam; espaço canil, com ração e cuidados para os pets acompanhados pelos tutores.

Além disso, a abordagem social funciona 24 horas por dia, com equipes mistas que atuam a partir de demandas solicitadas pela população ou por meio de busca ativa, percorrendo os pontos da cidade para oferecer acolhimento, orientação e cuidado.

A Operação Inverno segue em andamento com o objetivo de garantir mais segurança, dignidade e proteção para quem mais precisa durante os dias frios.