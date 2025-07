Banda Sinfônica toca trilhas do cinema gratuitamente neste sábado no Sesc Guarulhos

Neste sábado (19), a Banda Sinfônica de Guarulhos se apresentará no teatro do Sesc Guarulhos, a partir das 20h, com o projeto Venha Experimentar Música, que apresenta ao vivo as trilhas sonoras que marcaram o cinema mundial. Com classificação livre, a atração é gratuita e a distribuição de ingressos começa uma hora antes do espetáculo.

Sob a regência do Maestro Marcelo Mendonça, diretor artístico das Orquestras de Guarulhos, o repertório da apresentação será composto por obras de mestres como John Williams (Star Wars, Superman, Indiana Jones), Ennio Morricone (Cinema Paradiso, Os Intocáveis) e Hans Zimmer (Gladiador, Piratas do Caribe), intercaladas com breves explicações sobre como cada tema cria atmosfera, desenvolve personagens e conduz a narrativa na tela. O público poderá conhecer de perto as diferentes seções de uma banda sinfônica – madeiras, metais e percussão – com demonstrações de timbre e função, acompanhadas de exemplos práticos que ilustram a magia por trás de “O Império Contra-Ataca” ou do suspense em “Tubarão”.

O espetáculo é uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Guarulhos e o Sesc. A programação completa dos eventos da municipalidade pode ser conferida no link www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Banda Sinfônica de Guarulhos no Sesc

Dia 19/7 às 20h

Grátis – Retirada de ingressos com 1h de antecedência