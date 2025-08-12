‘Elvis Acústico’ traz tributo emocionante ao Rei do Rock em Guarulhos





Vivencie o espetáculo “Elvis Acústico”, protagonizado por Adam Roman, premiado em campeonato mundial nos Estados Unidos. Adam não apenas interpreta os maiores sucessos do Rei do Rock, mas também oferece um verdadeiro mergulho na história e no legado de Elvis Presley.

Diferente de qualquer outro show, Adam Roman vai além da performance musical. Como dedicado fã e profundo conhecedor da vida e obra de Elvis, ele enriquece o espetáculo trazendo curiosidades fascinantes sobre as músicas, narrando histórias emocionantes e contextualizando cada momento, transportando o público diretamente para a época de ouro do rock ‘n’ roll.

O show combina música ao vivo, narrativa envolvente e visuais arrepiantes. É uma apresentação completa que cativa do início ao fim, deixando o público encantado e com a sensação de ter presenciado um tributo realmente especial.

Serviço

Evento: Elvis Acústico

Data: 19/08, às 20h

Local: Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Centro

Estacionamento gratuito no local

Ingressos

Plateia: R$ 100,00 inteira, R$ 50,00 meia (Todos pagam meia no primeiro lote.)

Meet & Greet: R$ 120,00 (Ingresso com entrada antecipada; assento até a 3ª fileira; assistir à passagem de som; visita ao camarim e backstage para fotos e coquetel com o artista e banda; limitado a 30 ingressos; nesta modalidade não há meia entrada.)

Horários:

Entrada Meet & Greet: 18h

Entrada do público geral: 19h30

Início do show: 20h

Vendas presenciais: Naha Festa: av. Salgado Filho, 1507 – Jardim Maia – Telefone: (11) 2479-2244

Online:

www.sympla.com.br

www.eventiza.com.br

www.bilheteriaexpress.com.br

Classificação Livre

Mais informações: (11) 97444-6633

Acompanhe nas redes: @adamroman