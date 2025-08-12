Espetáculo beneficente unirá música e textos interpretados ao vivo





“Artigos de 5a., músicas de 3os. e um público de 1a.” é um espetáculo literomusical que será apresentado no dia 27 de agosto, quarta-feira, às 19h, no Teatro Padre Bento, em caráter beneficente.



O evento conterá textos do jornalista Roberto Samuel, interpretados por personalidades da cidade, e músicas consagradas da MPB, apresentadas pelo professor e cantor Rodrigo Mota e pelo jornalista Valdir Carleto. Os “Artigos de 5a.” serão interpretados por: Os intérpretes: advogado Darci Pannocchia, empresário Silvio Alves, vereador Gilvan Passos, empresário Marcelo Domenico, estudante Maria Clara Toledo, sindicalista Pedro Zanotti, jornalista Maurício Siqueira e a advogada Eliana Galvão.



Os artigos de Roberto Samuel, publicados sempre às quintas-feiras na Folha Metropolitana e interpretados em vídeo pelas mais diversas personalidades, já deram origem a dois livros lançados por ele e rapidamente esgotados. Nos livros, Roberto inovou ao publicar o QR Code de cada artigo, para que o leitor possa assistir aos vídeos. E nesse evento, as interpretações serão ao vivo.



Carleto é aluno de violão do professor Rodrigo Mota, que é multi-instrumentista e cantor. Já vinham cogitando promover um evento no qual se apresentassem juntos, quando surgiu a ideia de se unirem a Roberto Samuel e, assim, tornar o espetáculo mais diversificado.



A cada dois artigos apresentados, serão executadas duas músicas, mesclando as participações individuais de Rodrigo e Carleto e dos dois juntos.



O ingresso é um pacote de fraldas para ser doado para a Maternidade Jesus, José e Maria (JJM) e um quilo de alimento não perecível que será encaminhado para o Fundo Social de Solidariedade do município.



“Estamos felizes em promover algo que mescla arte e cultura com solidariedade, em uma noite que promete também fazer o bem a quem for assistir”, diz Roberto Samuel, que agradece o apoio dos patrocinadores e à Secretaria de Cultura pela cessão do espaço. Valdir Carleto também mostra-se contente com a receptividade que o evento vem obtendo e agradece a colaboração dos colegas dos meios de comunicação na divulgação.

Serviço:



Espetáculo literomusical “Artigos de 5a., músicas de 3os e um público de 1a.”

Dia 27/8 – quarta-feira

19h

Teatro Padre Bento – rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade (atrás do hospital Padre Bento)

Estacionamento no local e imediações