Pet Eterno recebe mais de 4 mil animais em apenas seis meses





O Pet Eterno, serviço gratuito da Prefeitura de Guarulhos para recebimento de corpos de animais domésticos, registrou 4.432 atendimentos nos primeiros seis meses de 2025. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, foram acolhidos 2.958 cães, 1.353 gatos e 121 animais de outras espécies, como pássaros, anfíbios e roedores.

O serviço está disponível nas unidades localizadas junto aos cemitérios Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro e Nossa Senhora de Bonsucesso, além da unidade localizada no bairro Rosa de França. Os corpos dos pets são destinados de forma ambientalmente correta, evitando a contaminação do solo e da água. No momento da entrega, os tutores recebem um certificado de amizade e uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica, simbolizando o ciclo da vida e reforçando o compromisso da cidade com a sustentabilidade.

Para utilizar o serviço, é necessário comprovar residência em Guarulhos, apresentar documento pessoal com foto, preencher um cadastro no local e embalar o animal em saco plástico resistente de cor preta.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, o Pet Eterno é uma iniciativa pioneira no país que tem se tornado referência. “A aceitação foi tão grande que algumas cidades, dentre elas Poá, já implantaram serviços semelhantes. O Pet Eterno cresceu de 316 atendimentos em 2022, ano de inauguração, para mais de 7.6 mil em 2024. O número registrado neste primeiro semestre mostra a demanda crescente por um serviço humanizado”, destaca o gestor.



Ainda segundo o secretário, o Pet Eterno simboliza o compromisso de Guarulhos com políticas públicas inovadoras: “O Pet Eterno se tornou uma referência para a saúde ambiental e reforça a imagem inovadora da cidade. O reconhecimento da população mostra que estamos no caminho certo, atendendo a demandas reais com políticas públicas de excelência. Por isso, seguimos firmes na continuidade e no fortalecimento desta iniciativa”.

Pet Eterno: atendimento todos os dias, das 7h às 12h e das 13h às 19h. Gratuito.



Pet Eterno Bonsucesso – Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708

Pet Eterno Vila Rio de Janeiro – Avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.509

Pet Eterno Rosa de França – Rua Nestor Cabral, 61 – Jardim Rosa de França