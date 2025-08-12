Câmara concede Título de Cidadão Honorífico e Medalha Oito de Dezembro a integrantes da banda Traia Véia





A Câmara Municipal realizou, na noite de segunda-feira (11/08), uma Sessão Solene para conceder o Título de Cidadão Honorífico Guarulhense aos músicos Pedro Henrique da Silva Cordeiro e Vinicius Gouvea da Silva, e a Medalha Oito de Dezembro aos guarulhenses Carlos Eduardo da Silva Araújo e Dario Lenin Toledo Rodrigues. As honrarias foram outorgadas por meio de Decreto Legislativo de autoria do vereador Marcelo Seminaldo (PT).

Os quatro homenageados integram a banda Traia Véia, que vem ganhando destaque no cenário da música sertaneja brasileira. O grupo nasceu em 2022, quando Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro se uniram para um projeto de modão. A harmonia das vozes e o entrosamento imediato levaram os artistas a apostar na formação definitiva, iniciando uma trajetória que hoje soma mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 350 milhões de visualizações no YouTube.

Durante a solenidade, Seminaldo revelou como conheceu os músicos, em 2016, e disse que a banda ensinou uma importante lição a ele: o sucesso coletivo se sobrepõe aos talentos individuais. “Esses caras, de forma individual ou às vezes em dupla, sempre foram muito bons. Eles nos ensinam que, muitas vezes, somos bons sozinhos, mas quando a gente se junta fica muito melhor. Hoje a banda Traia Véia leva o nome da nossa cidade para todo o país, o que é motivo de muito orgulho para nós”, disse o parlamentar.

O nome Traia Véia surgiu de uma brincadeira entre os integrantes, fãs do grupo Roupa Nova. Ao notar as divisões vocais semelhantes, o técnico de som fez o comentário, e, com bom humor, Edu Araújo sugeriu o “antônimo” de Roupa Nova, que acabou virando a marca oficial da banda. No repertório, a banda já emplacou sucessos como “Eu não previ” (com Murilo Huff), “Equivocada” (com Gusttavo Lima) e “Wi-Fi” (com Luan Pereira).

“Trabalhar com música, como esses jovens fazem, é conseguir emocionar as pessoas, é tocar o coração do outro. E vocês fazem isso de uma maneira muito brilhante, principalmente pelos seres humanos que vocês são. Eu os parabenizo pelo que vocês têm feito e desejo todo o sucesso do mundo para vocês”, enfatizou Seminaldo.

Os músicos encerraram a solenidade com uma canção à capela. A íntegra do evento está disponível no YouTube da TV Câmara. Para conferir a galeria de fotos, clique aqui.