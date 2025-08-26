Ações contra a dengue chegam a 39 bairros de Guarulhos na última semana





Entre os dias 18 e 22 agosto, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizaram ações em 39 bairros do município. As atividades incluíram bloqueios com remoção mecânica de criadouros, vistorias em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população. O objetivo dessas ações é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conter a transmissão da dengue na cidade, que contabiliza 5.337 casos confirmados e três óbitos.

Na segunda-feira (18), as equipes atuaram com bloqueio nos bairros Soberana, Lenize, Parque Flamengo e Invernada, enquanto as ações voltadas ao atendimento de denúncias e verificação de focos de dengue ocorreram no Cabuçu, Itapegica, Vila Fátima, Vila Any e Cumbica. Inspeções em pontos estratégicos ocorreram no Bom Clima, Vila Fátima, Vila Flórida, Cocaia, Cidade Satélite, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa.

Na terça-feira (19), os trabalhos de bloqueio foram realizados no Recreio São Jorge, Parque Flamengo, Lenize, Jardim Cumbica e Invernada. Já as inspeções em pontos estratégicos, locais com maior risco de infestação do mosquito, abrangeram Jardim Ipanema, Jardim São Geraldo, Taboão, Jardim Albertina e Presidente Dutra. Atendimentos a denúncias e focos da dengue foram realizados no Itapegica, Jardim Vila Galvão, Jardim Presidente Dutra e Taboão.

Na quarta-feira (20), os bairros Vila Bremem, Recreio São Jorge, Santa Mena, Parque Flamengo, Lenize, Jardim Cumbica, Centro, Parque Cecap, Jardim Adriana e Invernada, receberam as ações de bloqueio. As inspeções em pontos estratégicos ocorreram na Vila Augusta e Vila Nova Bonsucesso. Denúncias e focos de dengue foram atendidos nos bairros Taboão, Jardim São João, Pimentas e Vila Any.

Na quinta-feira (21), os bloqueios aconteceram no Jardim Adriana, Invernada e Jardim Cumbica. Os pontos estratégicos trabalhados incluíram Vila Venditti, Jardim Santa Francisca, Água Chata, Aracília, Jardim Piratininga e Vila Izildinha. Denúncias e focos de dengue ocorreu na Vila Fátima.

Na sexta-feira (22), os bairros Bonsucesso e Lenize foram alvo das ações de bloqueio. As inspeções em pontos estratégicos se concentraram no Jardim Presidente Dutra e Parque São Luiz.

A Secretaria de Saúde esclarece que qualquer munícipe, instituição pública ou particular pode colaborar denunciando locais com possíveis criadouros do mosquito. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail [email protected], com endereço e, se possível, fotos do local.