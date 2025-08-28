Enaldinho, Nicolas e Vini invadem o Complexo Dream Car de São Roque no dia 13 de setembro

Os youtubers preferidos da galera vão invadir o Complexo Dream Car de São Roque (SP) no dia 13 de setembro. Enaldinho, Nicolas e Vini vão protagonizar uma programação irada, com direito a desfile de batmóveis, carro da Barbie, show de drift e sessão de fotos com 300 fãs sorteados. Os ingressos custam a partir de R$ 49,00 e já podem ser adquiridos no site www.dreamcarmuseu.com.br. Mas é preciso correr, pois o primeiro lote já se esgotou. O Enaldinho está muito entusiasmado. “Esse dia no Dream Car vai ser surreal! Vai ser um encontro diferente de qualquer outro, cheio de energia, surpresas e muita diversão. A gente pensou em cada detalhe para que todo mundo se sinta dentro de um verdadeiro espetáculo”, adianta.

Importante ressaltar que, exclusivamente neste dia 13 de setembro, um sábado, o Complexo Dream Car – distante 60 km da capital paulista – estará aberto somente para a realização do evento do Enaldinho, Nicolas e Vini. Portanto, para acessar as dependências do empreendimento será necessário comprar o ingresso. A visitação ao Dream Car Museum (composto por 165 veículos antigos) e ao shopping (23 lojas e restaurantes) poderá ser realizada normalmente. Ingressos para a Volta dos Sonhos, o parque de diversões e o show de drift/Carona Radical podem ser adquiridos no local. Excepcionalmente nesta data, o kart não estará disponível. O estacionamento custa R$ 30,00 para carro e R$ 15,00 para moto.

A programação começará às 10 horas, com a abertura do complexo. Cada ingresso dá direito a uma raspadinha para concorrer a um encontro e sessão de fotos com os artistas. Serão 300 raspadinhas premiadas. Às 10h30, ocorrerá a chegada do mascote do Enaldinho ao Complexo Dream Car. Às 11 horas, haverá um incrível desfile de carros de cinema pilotados por seus respectivos personagens. Além de 3 batmóveis, participarão o carro da Barbie, o DeLorean DMC-12 igual ao usado na trilogia De Volta para o Futuro, réplicas dos carros do Scooby Doo, Hot Wheels e Speed Racer. Já o Tesla Cybertruck levará o mascote na caçamba. Às 11h30, a pista do kartódromo de São Roque – Arena Dream Car será aberta para que os fãs possam fazer fotos e vídeos com os carros e personagens. Às 12h30, ocorrerá show de drift com o mascote do Enaldinho e demais personagens. Quem desejar, também pode adquirir o seu ingresso para a Carona Radical.

Distribuição de prêmios autografados

Após uma pausa para almoço, a programação prossegue às 14h30 com o momento mais esperado do dia: Enaldinho, Nicolas e Vini chegam à pista a bordo do Tesla Cybertruck, um veículo 100% elétrico com nada menos que 857 cv de potência. Às 14h50, haverá distribuição de prêmios autografados e, às 15 horas, terá início a sessão de fotos (Meet & Greet) com os artistas, válida somente para os premiados na raspadinha. Na sequência, às 15h30, haverá show do robô LED, às 16 horas ocorrerá sobrevoo de paraglider na pista do kartódromo, às 16h30 um show de drift com mascote do Enaldinho e encerramento da programação do dia. Porém, o mascote ficará circulando pelo complexo até as 18 horas para fazer fotos e vídeos com os fãs. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br.

PROGRAMAÇÃO:

Enaldinho, Nicolas e Vini invadem o Complexo Dream Car:

13 de setembro (sábado):

10h30: chegada do Mascote do Enaldinho ao Complexo Dream Car

11 horas: desfile carros de cinematográficos pilotados por seus respectivos personagens. Além de 3 batmóveis, haverá o carro da Barbie, o DeLorean DMC-12 igual ao usado na trilogia De Volta para o Futuro, réplicas dos carros como do Scooby Doo, Hot Wheels e do filme Speed Racer. O Tesla Cybertruck levará o mascote do Enaldinho na caçamba

11h30: abertura da pista do kartódromo de São Roque – Arena Dream Car para fotos com os carros e personagens

12h30: show de drift com mascote do Enaldinho e demais personagens. Quem desejar, pode adquirir o seu ingresso para a Carona Radical

13h30: pausa para o almoço

14h30: Enaldinho, Nicolas e Vini chegam à pista a bordo do Tesla Cybertruck

14h50: distribuição de prêmios autografados pelo Enaldinho

15 horas: início da sessão de fotos (Meet & Greet) com os artistas, válida somente para os premiados na raspadinha

15h30: show do robô LED na pista

16 horas: sobrevoo de paraglider na pista do kartódromo16h30: show de drift com mascote do Enaldinho e encerramento da programação do dia. O mascote do Enaldinho ficará circulando pelo complexo até as 18 horas para fazer fotos e vídeos com os fãs.