Cine Bento de setembro exibe filmes Através dos Seus Olhos e Bença Vó na próxima terça-feira





Mais duas produções guarulhenses serão exibidas gratuitamente na nova edição do Cine Bento, que acontece na próxima terça-feira (16), a partir das 20h, no Teatro Padre Bento. O projeto trabalha para ocupar o espaço do teatro com produções cinematográficas e exaltar o produto da cidade.

O primeiro filme a ser exibido será Através dos Seus Olhos, um documentário que discute o que é acessibilidade, as dificuldades e barreiras encontradas na trajetória de uma pessoa com deficiência visual e os avanços na inclusão que a ferramenta da audiodescrição trouxe para a vida dessas pessoas. A produção entrevista duas pessoas que revelaram os caminhos e detalhes que as levaram à cegueira e como as imagens que elas enxergam é o que está guardado na memória.

O roteiro e produção de Através dos Seus Olhos são de Fernanda Carvalho, fotografia e câmera de Marcos Campos, edição e montagem de Daniel Neves e trilha sonora de Irineu Geronazzo. A produção do filme é da Companhia Bueiro Aberto.

A segunda produção audiovisual exibida é o filme Bença Vó, que nasceu do projeto Benzedura: Raízes y Identidades. O filme-documentário apresenta a história de encantadas, benzedeiras, rezadeiras, meninas e mulheres que dão continuidade aos saberes das benzedeiras, celebrando a memória viva destas práticas ancestrais. A história de seis mulheres guarulhenses é contada, mostrando suas trajetórias e aprendizados.

O roteiro é de Ariana Marabô e Elizabeth Regina, essa última também responsável pela direção.

Agenda de eventos

Os eventos da Prefeitura de Guarulhos podem ser conferidos na página guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Cine Bento

Terça-feira – Dia 16 de setembro, às 20h

Teatro Padre Bento (Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade)

Exibições: Através dos Seus Olhos e Bença Vó

Gratuito

Classificação livre