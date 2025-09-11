Trilha das Árvores proporciona diversão e aprendizado às crianças no Zoológico de Guarulhos





Uma atividade que mistura movimentação, curiosidade, senso de parceria, leitura de mapa, conhecimentos de escrita e sobre as árvores conquistou a criançada que nesta quinta-feira (11) passeava no Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França.

Pensada pela equipe de educação ambiental do parque para celebrar o Dia Mundial da Árvore, 21 de setembro, a Trilha das Árvores será realizada novamente nos dias 16, 18, 23 e 25 de setembro, com edições entre 10h e 15h (intervalo das 12h às 13h30) e ponto de encontro no auditório do zoo.

Para começar, a garotada recebe um mapa com a localização de seis espécies diferentes de árvores da Mata Atlântica regional existentes no parque. Ao encontrar cada uma das árvores identificadas com QR code, precisam escrever no papel os nomes das mesmas e seguir até completar o desafio.

A turminha do 2º ano do ensino fundamental da EE João Ribeiro de Barros, de Cumbica, foi a primeira a participar. Para a professora Noeli Maria dos Santos a atividade é bem interessante, pois deixa os brinquedos do parquinho para participar e com isso as crianças se divertem e aprendem bastante. Outras atividades disponíveis no local são a Carpoteca, que disponibiliza diversos tipos de frutos de árvores brasileiras para as pessoas conhecerem e a oficina Lápis de Semente realizada com apoio da Sabesp. Nessa última atividade, são disponibilizados lápis, cápsulas de gel e milhares de minúsculas sementes de embaúba. Com ajuda dos monitores, os participantes enchem as cápsulas com as sementes e depois encaixam o conjunto na ponta do lápis, que pode ser levado para casa junto com instruções de plantio e cultivo da espécie. A participação é livre e gratuita.

E para quem deseja colaborar com a arborização da cidade, às terças e sextas-feiras, das 9h às 15h30, no Museu de Ciências Naturais, acontece a doação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como ipê, pitanga, uvaia, dentre outras. A iniciativa faz parte do projeto Mundo Verde da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade.

O Zoológico de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França.