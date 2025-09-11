Prefeitura desenvolve ações de zeladoria em praça do Jardim Presidente Dutra

A praça Orobó, no Jardim Presidente Dutra, recebeu nesta quinta-feira (11) ações de zeladoria que a deixaram mais limpa e organizada. Os serviços foram realizados pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), preparando o espaço para receber um evento cultural no fim de semana.

Na praça foram executados serviços de roçagem, varrição, pintura, remoção de resíduos e manutenção de boca de lobo. O trabalho da equipe foi supervisionado pela Regional Cumbica da SAR.

Por meio das oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

Movimento Cultural

No sábado (13), a partir das 11h30, a praça Orobó será palco de um movimento cultural que contará com mais de 20 atrações. A programação inclui apresentações teatrais, circenses, musicais e de dança, além de grafite, cinema, contação de histórias entre outras.