Atletismo agita Ponte Grande e premia seus campeões na Olimpíada Colegial Guarulhense





A semana foi de muito agito no Estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, com as competições de atletismo da Olimpíada Colegial Guarulhense 2025, que teve seu encerramento nesta quinta-feira (11). Com destaque para a EE Padre Antônio Velasco Aragon, que foi campeão em três das oito categorias.

Na categoria pré-mirim masculino a classificação ficou assim: em primeiro lugar a EE Padre Antônio Velasco Aragon, seguida da EE Professor Arthur Marret e Colégio Parthenon Vila Augusta, em segundo e terceiro respectivamente. Já na feminina o campeão foi o Colégio Parthenon Vila Augusta, vice-campeão a EE Padre Antônio Velasco Aragon e em terceiro o Colégio Marconi.

Pelo mirim masculino, a EE Padre Antônio Velasco Aragon ficou com o ouro, Colégio Marconi com a prata e o Colégio Autêntico com bronze. E no feminino a EE Padre Antônio Velasco Aragon foi campeão, EE Professor Arthur Marret foi vice-campeão e EE Professor Mário Bombassei Filho ficou em terceiro.

A categoria infantil masculina teve o seguinte pódio: Colégio Marconi em primeiro lugar, Colégio Cidade Jardim Cumbica em segundo e o EE Professor Hélio Polesel em terceiro. Na feminina, o campeão foi o Colégio Marconi, vice-campeão foi o EE Padre Antônio Velasco Aragon e em terceiro o EE Prefeito Rinaldo Poli.

No juvenil masculino a E.E. Carmina Mendes Seródio foi campeã, o Colégio Parthenon Vila Augusta foi vice-campeão e a EE Professor Marcos Holanda Almeida em terceiro lugar. E no feminino mais um primeiro lugar da E.E. Carmina Mendes Seródio, seguida do Colégio Marconi em segundo e do Colégio Parthenon Vila Augusta em terceiro.