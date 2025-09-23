Festa da Primavera alegra Bosque Maia com muita música, gastronomia e flores no final de semana





Música, comida saborosa, espaços floridos e muito sol: foi assim que a Festa da Primavera recebeu mais de duas mil pessoas no último final de semana no parque Bosque Maia. A celebração, realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, marcou o início da estação.

Repleta de famílias com crianças e animais de estimação, a tenda principal do parque foi palco de muitos sorrisos e danças, já que a programação musical da festa passou por gêneros como pagode, reggae e música popular. Um dos propósitos foi o de abrir espaço para os artistas guarulhenses, além de proporcionar para o público do parque um final de semana diferenciado.

Além das atrações do evento, as famílias, especialmente as crianças, também aproveitaram o final de semana ensolarado para brincar e se refrescar na fonte instalada ao lado da tenda.

Agenda

A agenda de eventos da Prefeitura de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.