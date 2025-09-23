Prefeitura combate a dengue em 39 bairros





Entre os dias 15 e 20 setembro, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos atuaram em 39 bairros da cidade. As ações envolveram bloqueios com remoção mecânica de criadouros, inspeções em pontos estratégicos, apuração de denúncias feitas pela população e participação no programa Guarulhos Cidadania, oferecendo orientações preventivas. O trabalho busca diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e sensibilizar os moradores para que adotem medidas de prevenção, especialmente com a aproximação do verão, período de maior risco para a transmissão da doença.

Na segunda-feira (15), as equipes promoveram bloqueios no Parque Alvorada, Jardim Rosana e Jardim Guilhermino. Também inspecionaram pontos estratégicos em Vila Galvão, Vila Renata, Jardim do Papai, Residencial Bambi, São João e Parque Santos Dumont, além de apurar denúncias em Pimentas, Jardim Vila Galvão e Picanço.

Na terça-feira (16), os bloqueios contemplaram Jardim Rosana, Jardim Fortaleza e Jardim Acácio. As equipes fiscalizaram pontos estratégicos no Jardim Adriana, Vila Galvão, Bonsucesso, Soberana, Continental, Centro e Ponte Alta e responderam a denúncias em Vila Galvão, Pimentas, Vila Rio de Janeiro, Jardim Presidente Dutra e Cumbica.

Na quarta-feira (17), o trabalho de bloqueio alcançou Jardim Santa Bárbara, Jardim Rosana, Jardim Fortaleza, Jardim Bananal e Jardim Acácio. Os agentes visitaram pontos estratégicos em Vila Venditti, Jardim Flor da Montanha e Vila Fátima e verificaram denúncias em Cumbica, Vila Any e Pimentas.

Na quinta-feira (18), os bloqueios abrangeram Jardim Fortaleza, Jardim Bananal, Jardim Scyntila e Jardim Santa Bárbara. Pontos estratégicos foram analisados em Jardim Flor da Montanha e Jardim Presidente Dutra, e denúncias foram atendidas em Cumbica, Bonsucesso e Pimentas.

Na sexta-feira (19), os bloqueios ocorreram no Parque São Miguel e Vila Barros, com vistoria de pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Seródio, Haroldo Veloso, Jardim Paraíso, Taboão e Jardim Bela Vista. Denúncias checadas no Centro, Vila Augusta e Cumbica.

Encerrando a semana, no sábado (20), o CCZ marcou presença no evento Guarulhos Cidadania, realizado das 9h às 15h na ACM Uirapuru, no Parque Uirapuru. Durante a ação, o órgão apresentou animais sinantrópicos, como morcegos, escorpiões e o carrapato-estrela, e reforçou as orientações sobre prevenção da dengue.